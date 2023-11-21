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راشد بن حميد يطلق تطبيق «عقار عجمان»

11/21/2023 5:33:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

‏أطلق الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عقارات - عقار، تطبيق "عقار عجمان"، والذي يهدف للتسهيل على المتعاملين وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم خلال وقت قياسي.

حضر الإطلاق، حميد بن عمار النعيمي نائب رئيس مجلس الادارة، وسعادة غالب جابر، المدير التنفيذي لمؤسسة عقارات عجمان.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن مؤسسة عقار تسعى بشكل دؤوب ودائم لتحسين خدماتها وتقديم الافضل للمتعاملين والمجتمع، بما يضمن سعادتهم وتمتعهم بخدمات مثالية تتم بخطوات بسيطة وميسرة، مشيدًا بالكفاءات المؤهلة في عقار والتي عملت جاهدة لتدشين التطبيق الذي يوفر مميزات متعددة، لملاك ومستأجرين العقارات على حد سواء.

وأوضح أن خطوة إطلاق التطبيق، الذي يمكن تحميله عبر متجري "آبل" و "اندرويد"، تنسجم مع رؤية المؤسسة، الساعية لتكون رائدة في تطوير القطاع العقاري في الإمارة، حيث تهدف المؤسسة إلى تعزيز المناخ الاستثماري، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية، في تنفيذ وإدارة المشاريع العقارية.

ويمنح التطبيق المُلاك إمكانية إصدار شهادة عدم الممانعة لتحويل الملكية ودفع الفواتير وغيرها الكثير من الخدمات، ويتيح للمستأجرين رفع طلبات الصيانة ومتابعتها، و دفع الإيجار، و الإطلاع على كل تفاصيل العقود، واستلام إشعارات بشأنها، و يتم ذلك من خلال الهوية الرقمية، كما ويقدم التطبيق خيارات أخرى متنوعة، تجعل تجربة المستخدم أكثر سلاسة.

الجدير بالذكر أن مؤسسة "عقار"، تعمل لتقديم خدمات عالية الجودة للمجتمع العقاري في عجمان، مما يسهم في تحسين تجربة مالكي العقارات، وتعزيز التنمية المستدامة في الإمارة.

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