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مقتل امرأة مسنّة في غارة إسرائيلية في جنوب لبنان

11/21/2023 5:33:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قتلت امرأة مسنة وأصيبت حفيدتها بجروح الثلاثاء في غارة اسرائيلية استهدفت بلدة كفركلا في جنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية الرسمية للاعلام، في ظل القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله منذ اندلاع حرب غزة.

وأوردت الوكالة "أغار الطيران المعادي على المنازل المأهولة في بلدة كفركلا، ما أدى إلى استشهاد المواطنة لائقة سرحان 80 عاماً وإصابة حفيدتها (...) بجروح". وتتلقى الطفلة العلاج في مستشفى مدينة مرجعيون الحكومي.

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