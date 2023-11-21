مقتل امرأة مسنّة في غارة إسرائيلية في جنوب لبنان

(MENAFN
- Al-Bayan)
قتلت امرأة مسنة وأصيبت حفيدتها بجروح الثلاثاء في غارة اسرائيلية استهدفت بلدة كفركلا في جنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية الرسمية للاعلام، في ظل القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله منذ اندلاع حرب غزة.
وأوردت الوكالة "أغار الطيران المعادي على المنازل المأهولة في بلدة كفركلا، ما أدى إلى استشهاد المواطنة لائقة سرحان 80 عاماً وإصابة حفيدتها (...) بجروح". وتتلقى الطفلة العلاج في مستشفى مدينة مرجعيون الحكومي.
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