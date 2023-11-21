روسيا تستأنف التنقيب عن النفط في بحر آزوف

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تخطط سلطات جمهورية دونيتسك الروسية لاستئناف عمليات وأنشطة البحث عن النفط والغاز في بحر آزوف، الواقع في جنوبي روسيا.وقال نائب رئيس حكومة دونيتسك الروسية فلاديمير إيجيكوف، إنه من المخطط البدء في التنقيب الجيولوجي للبحث عن رواسب الغاز في بحر آزوف.

وبحر آزوف هو عبارة عن بحر داخلي يقع في جنوب روسيا ويعد امتدادا للبحر الأسود ويتصل به عبر مضيق كيرتش، ويعد من أكثر بحار العالم ضحالة.

ويرى خبراء أن إمكانات الطاقة للبحر واعدة، ولاسيما أنه لم يجر أحدا أنشطة بحث بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وتشير السلطات إلى ضرورة إجراء تقييم لمخاطر الألغام قبل السماح للجيولوجيين بالعمل.