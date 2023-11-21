-->

Tuesday, 21 November 2023 03:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


روسيا تستأنف التنقيب عن النفط في بحر آزوف

11/21/2023 5:21:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تخطط سلطات جمهورية دونيتسك الروسية لاستئناف عمليات وأنشطة البحث عن النفط والغاز في بحر آزوف، الواقع في جنوبي روسيا.
وقال نائب رئيس حكومة دونيتسك الروسية فلاديمير إيجيكوف، إنه من المخطط البدء في التنقيب الجيولوجي للبحث عن رواسب الغاز في بحر آزوف.

وبحر آزوف هو عبارة عن بحر داخلي يقع في جنوب روسيا ويعد امتدادا للبحر الأسود ويتصل به عبر مضيق كيرتش، ويعد من أكثر بحار العالم ضحالة.
ويرى خبراء أن إمكانات الطاقة للبحر واعدة، ولاسيما أنه لم يجر أحدا أنشطة بحث بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وتشير السلطات إلى ضرورة إجراء تقييم لمخاطر الألغام قبل السماح للجيولوجيين بالعمل.

MENAFN21112023000208011052ID1107463907

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث