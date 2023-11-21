روسيا تستأنف التنقيب عن النفط في بحر آزوف

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تخطط سلطات جمهورية دونيتسك الروسية لاستئناف عمليات وأنشطة البحث عن النفط والغاز في بحر آزوف، الواقع في جنوبي روسيا.
وقال نائب رئيس حكومة دونيتسك الروسية فلاديمير إيجيكوف، إنه من المخطط البدء في التنقيب الجيولوجي للبحث عن رواسب الغاز في بحر آزوف.
وبحر آزوف هو عبارة عن بحر داخلي يقع في جنوب روسيا ويعد امتدادا للبحر الأسود ويتصل به عبر مضيق كيرتش، ويعد من أكثر بحار العالم ضحالة.
ويرى خبراء أن إمكانات الطاقة للبحر واعدة، ولاسيما أنه لم يجر أحدا أنشطة بحث بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وتشير السلطات إلى ضرورة إجراء تقييم لمخاطر الألغام قبل السماح للجيولوجيين بالعمل.
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