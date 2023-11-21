لمحبي الاقتناء .. سعر ليرة الذهب بالاردن اليوم
التاريخ
11/21/2023 5:21:53 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بلغ سعر ليرة الذهب الإنجليزية بوزن 8 غرامات 327 ديناراً، والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 287 ديناراً اليوم الثلاثاء في الاردن ، وفقًا لامين سر النقابة العامة لأصحاب تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.
واستقر سعر غرام الذهب من عيار 21 بالسوق المحلية اليوم عند 40.2 للبيع للمواطنين مقابل 38.5 للشراء منهم
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