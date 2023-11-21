المدير العام لوزارة الصحة في غزة:لا يوجد علاج لنحو 550 شخصا في المستشفى الإندونيسي بسبب الحصار الإسرائيلي

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، أن نحو 550 شخصا لا يوجد لهم علاج في المستشفى الأندونيسي، بسبب الحصار الذييفرضه الاحتلال الإسرائيلي على المستشفى.
وأضاف أن حصار المستشفى الإندونيسي أدى إلى استشهاد بعض المصابين في الطريق.
مشيرا إلى أن من لا يموت بالقصف الإسرائيلي يموت بالنزيف بسبب عدم وصوله إلى المستشفى.
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