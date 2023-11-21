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المدير العام لوزارة الصحة في غزة:لا يوجد علاج لنحو 550 شخصا في المستشفى الإندونيسي بسبب الحصار الإسرائيلي

11/21/2023 5:21:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، أن نحو 550 شخصا لا يوجد لهم علاج في المستشفى الأندونيسي، بسبب الحصار الذييفرضه الاحتلال الإسرائيلي على المستشفى.
وأضاف أن حصار المستشفى الإندونيسي أدى إلى استشهاد بعض المصابين في الطريق.
مشيرا إلى أن من لا يموت بالقصف الإسرائيلي يموت بالنزيف بسبب عدم وصوله إلى المستشفى.

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