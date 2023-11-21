السوداني: العالم يحتفي بحقوق الطفل و5 آلاف طفل شهيد في غزة!؟

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-قال الأمين العام للاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين الشاعر مراد السوداني إن "العالم يحتفي بضميره الغائب والمصلوب في مذبحة طافحة بدم الأطفال بيوم الطفل العالمي، ولا حيلة لدى المدافعين عن البراءة والإنسانية في تقديم ولو علبة حليب لطفل خداج، سريره من غبار، وهواؤه من روائح القذائف، وأمنه يُنتهك مع كل رصاصة غادرة".

وأضاف السوداني في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، لمناسبة يوم الطفل العالمي، أن أكثر من 5000 طفل ارتقوا شهداء في عدوان الاحتلال الغاشم على قطاع غزة، و145 طفلاً معتقلا ومئات الأطفال

فُقدوا، أغلبهم تحت الركام، وفي مراكز الإيواء، بينما أطفال تجاوزت أعدادهم التقديرات في خيام ومدارس وعلى قارعات الطرقات تحت الأمطار، وفي البرد الشديد، يعانون من الجوع والعطش، بينما يلتحفهم الفزع من القصف الهمجي لكل متحرك وحيّ.

وأشار إلى أن في كل عشر دقائق طفلا شهيدا، متسائلا: أين اليونيسيف ومنظمات حقوق الإنسان!؟

وأوضح أنه في يوم الطفل العالمي لا مجاز ولا مواربة في رفع اللثام عن وجه المجرم والقاتل الذي تجاوز فحشه كل منطق، بغطاء دولي نزقه طافح لسفك الدماء، وترويع الآمنين، وتدمير الحجر والشجر في قطاع غزة، ولا مناص من تذكير العالم في هذا اليوم بضرورة استرجاع مكانة الإنسانية، وحماية الطفولة، والكف عن الكيل بمكيالين، تتجاوز حدودها معاني العدالة الإنسانية.

وطالب العالم بوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، دون شرط أو تأخير، أو تضليل بهدن إنسانية، لأن ما أجرته سكين القاتل في رقاب الأبرياء لم يعد محتملاً، وبات يهدد السلم العالمي برمته".