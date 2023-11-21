عروض مسرحية ومعارض فنية في عمان.. إهداءً لغزة

(MENAFN
- Amman Net) نظمت رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين معرضًا تشكيليًّا تضامنًا مع الأهل بعنوان (غزة العزة).
ويأتي هذا المعرض بمبادرة إنسانية وتضامنية أعلن عنها عدد من الفنانين الأردنيين التزاما بدورهم الإنساني والفني في دعم المظلومين والضعفاء، وتعبيرًا عن الموقف الشعبي الأردني الرافض للاحتلال والمتضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة.
ويستمر المعرض حتى مساء الخميس 16/11 الجاري، ويتم بمبادرة إنسانية يتم فيها تخصيص إيرادات بيع اللوحات بالكامل لدعم أهل غزة والضفة الغربية.
وفي نفس السياق التضامني مع ما يجري في غزة وفي إطار النشاطات التي ينفذها ((مسرح الشمس)) في العاصمة الأردنية عمان ، ينظم مسرح الشمس في السابعة من هذا اليوم الأربعاء 15 تشرين الثاني عرضًا موسيقيًا مسرحيًا مهدى لغزة بعنوان "يا طالعين الجبل"، والعرض مأخوذ عن رواية كفى الزعبي "عد إلى البيت يا خليل"، التي روت، بقالب فني مؤثر، مجازر الاحتلال بحق الفلسطينيين.
يشارك بأداء العرض الفنانون حياة جابر وهند حامد ومعتصم عازر ويان، وشارك في اختيار النص الفنان السوري سامر محمد إسماعيل، والإخراج لعبد السلام قبيلات.
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