عروض مسرحية ومعارض فنية في عمان.. إهداءً لغزة

MENAFN - Amman Net) نظمت رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين معرضًا تشكيليًّا تضامنًا مع الأهل بعنوان (غزة العزة).

ويأتي هذا المعرض بمبادرة إنسانية وتضامنية أعلن عنها عدد من الفنانين الأردنيين التزاما بدورهم الإنساني والفني في دعم المظلومين والضعفاء، وتعبيرًا عن الموقف الشعبي الأردني الرافض للاحتلال والمتضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة.

ويستمر المعرض حتى مساء الخميس 16/11 الجاري، ويتم بمبادرة إنسانية يتم فيها تخصيص إيرادات بيع اللوحات بالكامل لدعم أهل غزة والضفة الغربية.

وفي نفس السياق التضامني مع ما يجري في غزة وفي إطار النشاطات التي ينفذها ((مسرح الشمس)) في العاصمة الأردنية عمان ، ينظم مسرح الشمس في السابعة من هذا اليوم الأربعاء 15 تشرين الثاني عرضًا موسيقيًا مسرحيًا مهدى لغزة بعنوان "يا طالعين الجبل"، والعرض مأخوذ عن رواية كفى الزعبي "عد إلى البيت يا خليل"، التي روت، بقالب فني مؤثر، مجازر الاحتلال بحق الفلسطينيين.

يشارك بأداء العرض الفنانون حياة جابر وهند حامد ومعتصم عازر ويان، وشارك في اختيار النص الفنان السوري سامر محمد إسماعيل، والإخراج لعبد السلام قبيلات.





