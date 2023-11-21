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5 أطعمة فعالة لتعزيز التمثيل الغذائي وفقدان الوزن

11/21/2023 5:21:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التمثيل الغذائي هو العملية التي يقوم الجسم من خلالها بتحويل الطعام الذي نتناوله إلى طاقة، ويتم بعد ذلك استخدام هذه الطاقة لتغذية وظائف الجسم المختلفة، بدءاً من التنفس وانتهاءً بحرق السعرات الحرارية.
وتلعب بعض الأطعمة دوراً رئيسياً في تعزيز عملية التمثيل الغذائي التي تساعد في فقدان الوزن.
فيما يلي مجموعة من الأطعمة التي تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي:
الفلفل الحار

يحتوي الفلفل الحار على مركب يسمى الكابسيسين، المعروف بخصائصه الحرارية التي تسخن الجسم، مما يؤدي إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية.
الشاي الأخضر

إلى جانب كونه مشروباً مريحاً، يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكاتيكين، التي ثبت أنها تعزز عملية التمثيل الغذائي. ارتشف هذا الشاي طوال اليوم للحفاظ على عملية التمثيل الغذائي، والاستمتاع بالفوائد الإضافية لتحسين التركيز والطاقة.
اللحوم الخالية من الدهون

تتطلب الأطعمة الغنية بالبروتين الخالي من الدهون، مثل الدجاج والديك الرومي والأسماك، المزيد من الطاقة للهضم، وبالتالي زيادة حرق السعرات الحرارية. بالنسبة للنباتيين الذين يبحثون عن خيارات البروتين الخالي من الدهون، تتوفر مجموعة متنوعة من المصادر النباتية، مثل العدس والحمص والكينوا والزبادي اليوناني.
الحمضيات

الفواكه الحمضية مثل الليمون والبرتقال والغريب فروت ليست منعشة فحسب، بل مليئة أيضاً بفيتامين C. ويرتبط هذا الفيتامين بزيادة حرق الدهون أثناء ممارسة الرياضة، مما يجعله إضافة ممتازة لرحلة فقدان الوزن.
الشوفان

يحتوي الشوفان على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، مما يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم، ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول. وهذا يمنع تناول الوجبات الخفيفة غير الضرورية، ويدعم بدوره عملية التمثيل الغذائي.

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