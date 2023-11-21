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انخفاض استثمارات الصين في الدين الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ 2009

11/21/2023 5:21:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- انخفض حجم استثمارات الصين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية في شهر سبتمبر الماضي إلى 778.1 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى منذ صيف العام 2009.
وعلى مدى العام ونصف العام الماضيين، قلصت بكين بشكل منهجي الاستثمار في ديون الحكومة الأمريكية، حيث سحبت في الفترة المذكورة أكثر من 260 مليار دولار من هذه السندات.
وعزا خبراء الخطوة الصينية إلى عدة عوامل منها مخاوف مرتبطة بالعقوبات، وخاصة بعد أن جمد الغرب قرابة نصف احتياطيات روسيا الدولية، وزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

روسيا اليوم

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