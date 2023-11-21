انخفاض استثمارات الصين في الدين الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ 2009

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- انخفض حجم استثمارات الصين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية في شهر سبتمبر الماضي إلى 778.1 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى منذ صيف العام 2009.
وعلى مدى العام ونصف العام الماضيين، قلصت بكين بشكل منهجي الاستثمار في ديون الحكومة الأمريكية، حيث سحبت في الفترة المذكورة أكثر من 260 مليار دولار من هذه السندات.
وعزا خبراء الخطوة الصينية إلى عدة عوامل منها مخاوف مرتبطة بالعقوبات، وخاصة بعد أن جمد الغرب قرابة نصف احتياطيات روسيا الدولية، وزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
روسيا اليوم
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