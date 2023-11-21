الخصاونة يستقبل وزيرة الدَّولة للتَّعاون الدَّولي في دولة قطر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الثُّلاثاء في مكتبه في دار رئاسة الوزراء وزيرة الدَّولة للتَّعاون الدَّولي في دولة قطر لولوة بنت راشد الخاطر.
وأكَّد رئيس الوزراء خلال اللِّقاء عُمق العلاقات الأخويَّة المتميِّزة التي تجمع المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة ودولة قطر الشَّقيقة، والتي تحظى برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثَّاني وأخيه سموّ الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، مؤكِّداً الحرص على المضيّ قُدُماً في تدعيم هذه العلاقات وتعزيزها بما يحقِّق المصالح المشتركة للبلدين والشَّعبين الشَّقيقين.
كما أكَّد رئيس الوزراء والوزيرة القطريَّة أنَّ العلاقات بين البلدين الشَّقيقين في أفضل مستوياتها، حيث يعمل البلدان على تعزيزها وتمتينها في مختلف المجالات.
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