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الخصاونة يستقبل وزيرة الدَّولة للتَّعاون الدَّولي في دولة قطر

11/21/2023 5:21:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الثُّلاثاء في مكتبه في دار رئاسة الوزراء وزيرة الدَّولة للتَّعاون الدَّولي في دولة قطر لولوة بنت راشد الخاطر.
وأكَّد رئيس الوزراء خلال اللِّقاء عُمق العلاقات الأخويَّة المتميِّزة التي تجمع المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة ودولة قطر الشَّقيقة، والتي تحظى برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثَّاني وأخيه سموّ الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، مؤكِّداً الحرص على المضيّ قُدُماً في تدعيم هذه العلاقات وتعزيزها بما يحقِّق المصالح المشتركة للبلدين والشَّعبين الشَّقيقين.
كما أكَّد رئيس الوزراء والوزيرة القطريَّة أنَّ العلاقات بين البلدين الشَّقيقين في أفضل مستوياتها، حيث يعمل البلدان على تعزيزها وتمتينها في مختلف المجالات.

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