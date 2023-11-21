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الولايات المتحدة.. مقتل شخص وإصابة 4 بإطلاق نار في متجر بولاية أوهايو

11/21/2023 5:21:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قتل شخص على الأقل وأصيب أربعة آخرون في إطلاق نار في متجر وول مارت بولاية أوهايو الأمريكية، مساء يوم امس الاثنين.
وقالت الشرطة في بيفركريك بولاية أوهايو، في بيان إن رجلا دخل إلى وول مارت وبدأ إطلاق النار مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص، وتم نقل الضحايا إلى مستشفيات المنطقة وحالتهم غير معروفة حتى اللحظة".

وأضاف البيان: "لقي شخص خامس، وهو مطلق النار، حتفه متأثرا بجراحه التي أطلقها على نفسه على ما يبدو، ولم يتم إطلاق أي أعيرة نارية من قبل أي من ضباط الشرطة".
وأفاد بأنه تم "تطهير وتأمين المبنى بالكامل"، مؤكد أنه "يوجد تهديد نشط في الوقت الحالي".

روسيا اليوم

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