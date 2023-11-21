اليونيسيف: وضع الأطفال في غزة كارثي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المتحدث باسم اليونيسيف إن وضع الأطفال في قطاع غزة مؤسف وكارثي، وبالأمس كان يوما محزنا لأطفال القطاع.
وأضاف متحدث اليونيسيف أن أطفال غزة لا يحصلون حتى على الحد الأدنى الكافي لهم من مياه الشرب، وأن المساعدات التي تدخل إلى غزة قليلة جدا واليونيسيف يعمل على ادخال مستلزمات طبية لجنوب القطاع.
وأوضح أن لدى اليونيسيف 340 ألف طفل في غزة دون سن الخامسة وهم أكثر من يعانون من سوء التغذية.
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