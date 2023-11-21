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اليونيسيف: وضع الأطفال في غزة كارثي

11/21/2023 5:21:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم اليونيسيف إن وضع الأطفال في قطاع غزة مؤسف وكارثي، وبالأمس كان يوما محزنا لأطفال القطاع.


وأضاف متحدث اليونيسيف أن أطفال غزة لا يحصلون حتى على الحد الأدنى الكافي لهم من مياه الشرب، وأن المساعدات التي تدخل إلى غزة قليلة جدا واليونيسيف يعمل على ادخال مستلزمات طبية لجنوب القطاع.


وأوضح أن لدى اليونيسيف 340 ألف طفل في غزة دون سن الخامسة وهم أكثر من يعانون من سوء التغذية.

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