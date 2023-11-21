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انخفاض ملموس على أسعار القمح والذرة والقهوة عالمياً

11/21/2023 5:21:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار القمح عالمياً، خلال التداولات الأخيرة، في البورصات العالمية، قبل الإغلاق، مع انخفاض الدولار بنسبة 0.53% أمام سلة من العملات الرئيسية.
وتراجعت أسعار القمح عالمياً بنسبة 0.90%، ما يعادل 5 دولارات، ليسجل البوشل مستوى 575.75 دولار.
ووفقا للبيانات، هبط سعر الذرة بنسبة 1.62%، ما يعادل 8 دولارات، ليسجل البوشل مستوى 485.25 دولار.
كما هبطت أسعار القهوة عالمياً بنسبة 2.66%، ما يعادل 4 دولارات، ليسجل الرطل مستوى 166.65 دولار.
بالمقابل ارتفع سعر الكاكاو عالمياً بنسبة 1.61% ما يعادل 65 دولارا ليسجل الطن مستوى 4108 دولارات.




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