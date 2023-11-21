انخفاض ملموس على أسعار القمح والذرة والقهوة عالمياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار القمح عالمياً، خلال التداولات الأخيرة، في البورصات العالمية، قبل الإغلاق، مع انخفاض الدولار بنسبة 0.53% أمام سلة من العملات الرئيسية.
وتراجعت أسعار القمح عالمياً بنسبة 0.90%، ما يعادل 5 دولارات، ليسجل البوشل مستوى 575.75 دولار.
ووفقا للبيانات، هبط سعر الذرة بنسبة 1.62%، ما يعادل 8 دولارات، ليسجل البوشل مستوى 485.25 دولار.
كما هبطت أسعار القهوة عالمياً بنسبة 2.66%، ما يعادل 4 دولارات، ليسجل الرطل مستوى 166.65 دولار.
بالمقابل ارتفع سعر الكاكاو عالمياً بنسبة 1.61% ما يعادل 65 دولارا ليسجل الطن مستوى 4108 دولارات.
MENAFN21112023000208011052ID1107463887
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.