استشهاد 3 صحفيين في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

استشهاد 3 صحفيين في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
التاريخ
11/21/2023 5:21:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهد 3 صحفيين في قصف إسرائيلي استهدفهم في محيط بلدة طيرحرفا في جنوب لبنان وفقا لما افاد مراسل الجزيرة.
ونعت شبكة الميادين للإعلام، عبر قناتها على تيليجرام، مراسليها الشهداء، المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري، نتيجة للاستهداف الإسرائيلي الغادر جنوب لبنان
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