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استشهاد 3 صحفيين في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

11/21/2023 5:21:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد 3 صحفيين في قصف إسرائيلي استهدفهم في محيط بلدة طيرحرفا في جنوب لبنان وفقا لما افاد مراسل الجزيرة.

ونعت شبكة الميادين للإعلام، عبر قناتها على تيليجرام، مراسليها الشهداء، المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري، نتيجة للاستهداف الإسرائيلي الغادر جنوب لبنان

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