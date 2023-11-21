كيف يتعامل الرجال مع مشاكلهم النفسية؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت مؤسسة صحة الرجال الألمانية إن تشخيص الأمراض النفسية لدى الرجال أمر صعب، لأنهم يتعاملون مع مشاكلهم النفسية بقمعها ورفض الاعتراف بها.وأوضحت المؤسسة أن سبب القمع أن الرجال يرون أن المشاكل النفسية لا تتوافق مع الصورة النمطية الذكورية، لأنها تعبر عن الضعف، والعجز، والفشل الشخصي.



وأضافت المؤسسة أن يحاولون مواجهة المشاكل النفسية باللجوء إلى "استراتيجيات ذكورية" تتمثل في العدوانية، والغضب، والانسحاب الاجتماعي، والانهماك في العمل، أو الإفراط في ممارسة الرياضة، والمخاطرة والهروب إلى العالم الافتراضي.



وأشارت إلى أن الاكتئاب لدى الرجال، الذي لم يشخص، قد تترتب عليه عواقب وخيمة على المستوى النفسي والجسدي وتتمثل في العجز عن العمل والتدهور الاجتماعي والوحدة واضطرابات القلق وداء السكري والسكتة الدماغية والتفكير في الانتحار.



ولتجنب هذه المخاطر أوصت المؤسسة الرجال بالاعتراف بمشاكلهم النفسية وتجنب النظر إليها باعتبارها وصمة عار، للخضوع للعلاج النفسي في الوقت المناسب.

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