-->

Tuesday, 21 November 2023 03:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع أرباح زوم خلال الربع الثالث

11/21/2023 5:21:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة منصة مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت الأمريكية زوم مساء يوم الإثنين، تحقيق نتائج تفوق التقديرات خلال الربع الثالث من العام، بفضل نمو قاعدة عملائها من الشركات.
وذكرت الشركة أن إيراداتها خلال الربع الثالث زادت 3.2% سنوياً إلى 1.14 مليار دولار، في حين كان متوسط توقعات المحللين 1.12 مليار دولار.


كما زادت أرباحها ربع السنوية إلى 141.2 مليون دولار مقابل 48.35 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وسجلت زوم نمواً هائلاً في قاعدة مستخدميها خلال سنوات كورونا في 2020 و2021 مع توسع الشركات والمؤسسات التعليمية في أنظمة العمل أو التعلم من المنزل.


وبعد ذلك عادت وتيرة النمو إلى المستويات الطبيعية، في حين نجحت زوم في الدفاع عن موقعها في السوق في مواجهة منافسين مثل منصة تيمز لمايكروسوفت، بالتركيز على خدمة العملاء من الشركات والمؤسسات.

24

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN21112023000208011052ID1107463882

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث