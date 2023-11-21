ارتفاع أرباح زوم خلال الربع الثالث

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة منصة مؤتمرات الفيديو عبر الإنترنت الأمريكية زوم مساء يوم الإثنين، تحقيق نتائج تفوق التقديرات خلال الربع الثالث من العام، بفضل نمو قاعدة عملائها من الشركات.وذكرت الشركة أن إيراداتها خلال الربع الثالث زادت 3.2% سنوياً إلى 1.14 مليار دولار، في حين كان متوسط توقعات المحللين 1.12 مليار دولار.



كما زادت أرباحها ربع السنوية إلى 141.2 مليون دولار مقابل 48.35 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وسجلت زوم نمواً هائلاً في قاعدة مستخدميها خلال سنوات كورونا في 2020 و2021 مع توسع الشركات والمؤسسات التعليمية في أنظمة العمل أو التعلم من المنزل.



وبعد ذلك عادت وتيرة النمو إلى المستويات الطبيعية، في حين نجحت زوم في الدفاع عن موقعها في السوق في مواجهة منافسين مثل منصة تيمز لمايكروسوفت، بالتركيز على خدمة العملاء من الشركات والمؤسسات.

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