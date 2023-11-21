فيديو - الاحتلال يقتحم نابلس من جديد
التاريخ
11/21/2023 5:21:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت قناة الجزيرة نقلا عن مراسلها إن قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من محاور متعددة وسط تحليق لطائرات الاستطلاع.
وأضافت أن قوات الاحتلال تقتحم من جديد مخيم بلاطة في نابلس من محاور متعددة.
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