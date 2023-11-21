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فيديو - الاحتلال يقتحم نابلس من جديد

11/21/2023 5:21:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت قناة الجزيرة نقلا عن مراسلها إن قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس من محاور متعددة وسط تحليق لطائرات الاستطلاع.


وأضافت أن قوات الاحتلال تقتحم من جديد مخيم بلاطة في نابلس من محاور متعددة.


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