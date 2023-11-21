-->

Tuesday, 21 November 2023 03:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بيان هام من بلدية إربد للتجار وأصحاب البسطات والعربات

11/21/2023 5:21:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أمهلت بلدية إربد الكبرى، التجار وأصحاب البسطات والعربات، حتى الأول من كانون الثاني المقبل، لإزالة جميع مظاهر الاعتداء على الأرصفة والشوارع.
وقالت البلدية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنها ستعمل على إزالة الاعتداءات على الأرصفة والشوارع والطرق العامة، ضمن الأطر القانونية المتبعة.


وأوضح رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي، أن الاعتداءات المشتركة من قبل التجار والمواطنين على الشوارع والأرصفة والطرق العامة والميادين أصبحت تشكل ظاهرة مقلقة مرورياً وبيئيا، لافتاً إلى أن بعض الشوارع في المدينة أصبحت شبه مغلقة أمام حركة المرور، نتيجة عرض البضائع على الأرصفة وبسعة الشوارع، كما هو الحال في الوسط التجاري، ما سبب إرباكا في حركة مرور المركبات والمشاة والمتسوقين على حد سواء، ما يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية بهذا الشأن.

MENAFN21112023000208011052ID1107463880

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث