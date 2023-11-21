بيان هام من بلدية إربد للتجار وأصحاب البسطات والعربات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أمهلت بلدية إربد الكبرى، التجار وأصحاب البسطات والعربات، حتى الأول من كانون الثاني المقبل، لإزالة جميع مظاهر الاعتداء على الأرصفة والشوارع.
وقالت البلدية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنها ستعمل على إزالة الاعتداءات على الأرصفة والشوارع والطرق العامة، ضمن الأطر القانونية المتبعة.
وأوضح رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي، أن الاعتداءات المشتركة من قبل التجار والمواطنين على الشوارع والأرصفة والطرق العامة والميادين أصبحت تشكل ظاهرة مقلقة مرورياً وبيئيا، لافتاً إلى أن بعض الشوارع في المدينة أصبحت شبه مغلقة أمام حركة المرور، نتيجة عرض البضائع على الأرصفة وبسعة الشوارع، كما هو الحال في الوسط التجاري، ما سبب إرباكا في حركة مرور المركبات والمشاة والمتسوقين على حد سواء، ما يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية بهذا الشأن.
MENAFN21112023000208011052ID1107463880
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.