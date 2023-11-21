بيان هام من بلدية إربد للتجار وأصحاب البسطات والعربات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أمهلت بلدية إربد الكبرى، التجار وأصحاب البسطات والعربات، حتى الأول من كانون الثاني المقبل، لإزالة جميع مظاهر الاعتداء على الأرصفة والشوارع.وقالت البلدية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنها ستعمل على إزالة الاعتداءات على الأرصفة والشوارع والطرق العامة، ضمن الأطر القانونية المتبعة.



وأوضح رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي، أن الاعتداءات المشتركة من قبل التجار والمواطنين على الشوارع والأرصفة والطرق العامة والميادين أصبحت تشكل ظاهرة مقلقة مرورياً وبيئيا، لافتاً إلى أن بعض الشوارع في المدينة أصبحت شبه مغلقة أمام حركة المرور، نتيجة عرض البضائع على الأرصفة وبسعة الشوارع، كما هو الحال في الوسط التجاري، ما سبب إرباكا في حركة مرور المركبات والمشاة والمتسوقين على حد سواء، ما يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية بهذا الشأن.