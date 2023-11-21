وزير الصناعة والتجارة يزور مقر مصنع موندليز العالمية البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أهميّة ودور المؤسسات والشركات العالمية التي تتخذ من مملكة البحرين مقرّاً إقليمياً لها في تعزيز المكانة الاقتصادية للمملكة وتنافسيتها، عبر توسيع قاعدة الاستثمار وتوفير المزيد من الفرص النوعية، والارتقاء بمختلف القطاعات ومن بينها القطاع الصناعي بما يحق الرؤى والاستراتيجيات الوطنية.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوزير فخرو
إلى مصنع "موندليز العالمية- البحرين" بمنطقة البحرين العالمية للاستثمار، حيث كان في استقباله السيد صلاح المرسي مدير عام المصنع، و سيد حسن جواد مدير التصنيع، وعدد من المسئولين بالمصنع.
وأثناء الزيارة أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن مملكة البحرين تعتز بمثل هذه المشروعات العملاقة التي تنتج وتصدر منتجاتها من المملكة إلى جميع دول العالم، معرباً عن فخره لاختيار "موندليز العالمية" مملكة البحرين كقاعدة لتطوير أعمالها مما يرفد أهداف استراتيجية قطاع الصناع (2022-2026).
كما اطّلع
وزير الصناعة والتجارة خلال الزيارة على سير العمل في المصنع، والخطط المستقبلية للشركة، بالإضافة إلى استماعه لشرح حول أهم الخدمات التي تقدمها موندليز العالمية، وكافة مراحل التصنيع والإنتاج، حيث أشاد بالجهد المبذول من قِبل الشركة في تعزيز ربط المملكة بالأسواق الإقليمية والدولية، متمنيا للمصنع كل النجاح في تحقيق أهدافه المبتغاة.
وتعد شركة موندليز من أولى الشركات والمصانع الحديثة التي أقيمت بمنطقة البحرين العالمية للاستثمار، حيث تمتلك من أشهر العلامات التجارية والتي من أهمها أوريو وبارني وتانج وغيرها.
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