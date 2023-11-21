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وزير الصناعة والتجارة يزور مقر مصنع موندليز العالمية البحرين

11/21/2023 5:18:57 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، أهميّة ودور المؤسسات والشركات العالمية التي تتخذ من مملكة البحرين مقرّاً إقليمياً لها في تعزيز المكانة الاقتصادية للمملكة وتنافسيتها، عبر توسيع قاعدة الاستثمار وتوفير المزيد من الفرص النوعية، والارتقاء بمختلف القطاعات ومن بينها القطاع الصناعي بما يحق الرؤى والاستراتيجيات الوطنية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الوزير فخرو
إلى مصنع "موندليز العالمية- البحرين" بمنطقة البحرين العالمية للاستثمار، حيث كان في استقباله السيد صلاح المرسي مدير عام المصنع، و سيد حسن جواد مدير التصنيع، وعدد من المسئولين بالمصنع.

وأثناء الزيارة أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن مملكة البحرين تعتز بمثل هذه المشروعات العملاقة التي تنتج وتصدر منتجاتها من المملكة إلى جميع دول العالم، معرباً عن فخره لاختيار "موندليز العالمية" مملكة البحرين كقاعدة لتطوير أعمالها مما يرفد أهداف استراتيجية قطاع الصناع (2022-2026).

كما اطّلع
وزير الصناعة والتجارة خلال الزيارة على سير العمل في المصنع، والخطط المستقبلية للشركة، بالإضافة إلى استماعه لشرح حول أهم الخدمات التي تقدمها موندليز العالمية، وكافة مراحل التصنيع والإنتاج، حيث أشاد بالجهد المبذول من قِبل الشركة في تعزيز ربط المملكة بالأسواق الإقليمية والدولية، متمنيا للمصنع كل النجاح في تحقيق أهدافه المبتغاة.

وتعد شركة موندليز من أولى الشركات والمصانع الحديثة التي أقيمت بمنطقة البحرين العالمية للاستثمار، حيث تمتلك من أشهر العلامات التجارية والتي من أهمها أوريو وبارني وتانج وغيرها.

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