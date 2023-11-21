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الحكومة الإلكترونية : إطلاق المرحلة التجريبية من مسح دخل ونفقات الأسرة 2024 من نوفمبر إلى ديسمبر 2023

11/21/2023 5:18:57 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد عن إطلاق المرحلة التجريبية من مسح "دخل ونفقات الأسرة للعام 2024"، في الفترة من 26 نوفمبر 2023 الى 21 ديسمبر 2023، والذي سيستهدف عينة عشوائية من الأسر البحرينية وغير البحرينية ومن كافة محافظات المملكة، والبالغ عددها (100) عينة عشوائية.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بأن تنفيذ مسح عام 2024، يأتي في إطار المتابعة المستمرة من الحكومة ، وفي إطار التزام هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بتنفيذ توجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات بمواصلة تنفيذ المسوحات والدراسات الوطنية لتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة والموثوقة والتي تُمكن أصحاب القرار والجهات الحكومية من رسم الخطط والاستراتيجيات والسياسات، والتي تحقق بدورها التطور والنماء لكافة القطاعات الرئيسية في المملكة.

وحول تفاصيل تنفيذ مسح دخل ونفقات الأسرة، أشار القائد إلى أن هذا المسح والذي تنفذه الهيئة بشكل دوري يأتي بهدف قياس مستوى معيشة الأسر والأفراد من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، والتعرف على أنماط الإنفاق في المجتمع وأثر العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية على الأسرة.

ولفت القائد إلى أن الباحثين المعتمدين من الهيئة سيقومون خلال المرحلة التجريبية باستيفاء 3 استمارات إلكترونية مع الأسرة وجمع البيانات، كخطوة تطويرية، وبخلاف ما كان معمول به سابقًا حيث كان هذا المسح ينفذ بالاعتماد على الاستمارات الورقية، كما بين أن هذه الاستمارات تشمل استمارة خصائص المسكن والأفراد ومصادر الدخل واستمارة الإنفاق على السلع والخدمات المعمرة وسجل نفقات الأسرة اليومية.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بأن المسح يهدف إلى تحقيق جملة من النتائج أبرزها تقدير متوسط دخل الأسرة والفرد، وتقدير متوسط الإنفاق الاستهلاكي السنوي للأسرة والفرد و تحديث سلة السلع المستخدمة في حساب التضخم و تطوير البرامج والخطط الحكومية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إلى جانب تحسين الأوضاع المعيشية وتلبية احتياجات المواطن والتعرف على البيانات اللازمة لدراسة المستوى المعيشي لوضع أساس لبرنامج المساعدات الاجتماعية.

وبالتزامن مع إطلاق المرحلة التجريبية من مسح دخل ونفقات الأسرة والتي يتبعها المرحلة الفعلية، دعا الرئيس القائد كافة الأسر البحرينية وغير البحرينية إلى المشاركة في هذا المسح وإنجاحه، مؤكدًا بأن جميع الباحثين الميدانيين وعند زيارة الأسر سيعملون على إبراز هويتهم التعريفية، وتقديم نبذة لهم حول المسح وأهدافه وأهميته، كما شدد على سرية وخصوصية البيانات التي سيتم جمعها، والتي ستنشر لاحقًا في صورة إحصاءات تجمعية والتي لا يمكن التعرف من خلالها على بيانات المبحوثين.

الجدير بالذكر أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية قد حرصت على تنفيذ مسح ودخل نفقات الأسرة منذ سنوات عديدة، إذ أطلقت أول مسح في العام (1974-1975)، ونفذت المسح الثاني في العام (1983-1984). أما المسح الثالث فقد جرى تنفيذه في العام (1994-1995) والمسح الرابع في العام (2005-2006) وأما المسح الخامس فقد نفذته الهيئة في العام (2014-2015).

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