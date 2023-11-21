الحكومة الإلكترونية : إطلاق المرحلة التجريبية من مسح دخل ونفقات الأسرة 2024 من نوفمبر إلى ديسمبر 2023

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- Akhbar Al Khaleej) أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد عن إطلاق المرحلة التجريبية من مسح "دخل ونفقات الأسرة للعام 2024"، في الفترة من 26 نوفمبر 2023 الى 21 ديسمبر 2023، والذي سيستهدف عينة عشوائية من الأسر البحرينية وغير البحرينية ومن كافة محافظات المملكة، والبالغ عددها (100) عينة عشوائية.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بأن تنفيذ مسح عام 2024، يأتي في إطار المتابعة المستمرة من الحكومة ، وفي إطار التزام هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بتنفيذ توجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات بمواصلة تنفيذ المسوحات والدراسات الوطنية لتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة والموثوقة والتي تُمكن أصحاب القرار والجهات الحكومية من رسم الخطط والاستراتيجيات والسياسات، والتي تحقق بدورها التطور والنماء لكافة القطاعات الرئيسية في المملكة.
وحول تفاصيل تنفيذ مسح دخل ونفقات الأسرة، أشار القائد إلى أن هذا المسح والذي تنفذه الهيئة بشكل دوري يأتي بهدف قياس مستوى معيشة الأسر والأفراد من المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، والتعرف على أنماط الإنفاق في المجتمع وأثر العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية على الأسرة.
ولفت القائد إلى أن الباحثين المعتمدين من الهيئة سيقومون خلال المرحلة التجريبية باستيفاء 3 استمارات إلكترونية مع الأسرة وجمع البيانات، كخطوة تطويرية، وبخلاف ما كان معمول به سابقًا حيث كان هذا المسح ينفذ بالاعتماد على الاستمارات الورقية، كما بين أن هذه الاستمارات تشمل استمارة خصائص المسكن والأفراد ومصادر الدخل واستمارة الإنفاق على السلع والخدمات المعمرة وسجل نفقات الأسرة اليومية.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بأن المسح يهدف إلى تحقيق جملة من النتائج أبرزها تقدير متوسط دخل الأسرة والفرد، وتقدير متوسط الإنفاق الاستهلاكي السنوي للأسرة والفرد و تحديث سلة السلع المستخدمة في حساب التضخم و تطوير البرامج والخطط الحكومية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إلى جانب تحسين الأوضاع المعيشية وتلبية احتياجات المواطن والتعرف على البيانات اللازمة لدراسة المستوى المعيشي لوضع أساس لبرنامج المساعدات الاجتماعية.
وبالتزامن مع إطلاق المرحلة التجريبية من مسح دخل ونفقات الأسرة والتي يتبعها المرحلة الفعلية، دعا الرئيس القائد كافة الأسر البحرينية وغير البحرينية إلى المشاركة في هذا المسح وإنجاحه، مؤكدًا بأن جميع الباحثين الميدانيين وعند زيارة الأسر سيعملون على إبراز هويتهم التعريفية، وتقديم نبذة لهم حول المسح وأهدافه وأهميته، كما شدد على سرية وخصوصية البيانات التي سيتم جمعها، والتي ستنشر لاحقًا في صورة إحصاءات تجمعية والتي لا يمكن التعرف من خلالها على بيانات المبحوثين.
الجدير بالذكر أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية قد حرصت على تنفيذ مسح ودخل نفقات الأسرة منذ سنوات عديدة، إذ أطلقت أول مسح في العام (1974-1975)، ونفذت المسح الثاني في العام (1983-1984). أما المسح الثالث فقد جرى تنفيذه في العام (1994-1995) والمسح الرابع في العام (2005-2006) وأما المسح الخامس فقد نفذته الهيئة في العام (2014-2015).
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