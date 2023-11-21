وزير الديوان الملكي يستقبل السفير البريطاني لدى المملكة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي بمكتبه بالديوان الملكي هذا اليوم أليستر لونج سفير المملكة المتحدة لدى المملكة.
وخلال اللقاء، أشاد وزير الديوان الملكي بعمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة وما وصلت اليه من مستوى متقدم في جميع المجالات بفضل حرص القيادتين على تحقيق كل ما يخدم مصالح البلدين ويلبي تطلعات شعبيهما الصديقين.
وأعرب عن تمنياته الطيبة للسفير بالتوفيق والسداد بما يسهم في تطوير وتنمية العلاقات الثنائية المتميزة وتعزيز التنسيق والعمل المشترك الوطيد بين المملكتين.
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