وزير الديوان الملكي يستقبل السفير البريطاني لدى المملكة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي بمكتبه بالديوان الملكي هذا اليوم أليستر لونج سفير المملكة المتحدة لدى المملكة.

وخلال اللقاء، أشاد وزير الديوان الملكي بعمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة وما وصلت اليه من مستوى متقدم في جميع المجالات بفضل حرص القيادتين على تحقيق كل ما يخدم مصالح البلدين ويلبي تطلعات شعبيهما الصديقين.

وأعرب عن تمنياته الطيبة للسفير بالتوفيق والسداد بما يسهم في تطوير وتنمية العلاقات الثنائية المتميزة وتعزيز التنسيق والعمل المشترك الوطيد بين المملكتين.