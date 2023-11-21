IBM تعزز علاقتها مع AWS لتقديم حلول وخبرات الذكاء الاصطناعي التوليدي Generative AIللعملاء

(MENAFN
- Weber Shandwick) الرياض، المملكة العربية السعودية - 21 نوفمبر 2023 – أعلنت (NYSE: IBM)IBM عن تعزيز علاقتها مع Amazon Web Services (AWS) لمساعدة المزيد من عملائهما على تفعيل Generative AIوتعظيم الاستفادة من قدراته . ووفقا لذلك، تهدف IBM للخدمات الاستشارية إلى تعميق وتوسيع خبراتها في هذه التكنولوجيا معAWS من خلال تدريب 10 آلاف خبير استشاري من IBMبحلول نهاية عام 2024؛ كما تخطط الشركتان تقديم حلول وخدمات مشتركة مطورة بإمكانيات الGenerative AI ومصممة لمساعدة العملاء في التعامل مع حالات الاستخدام الصعبة.
تتمتع تكنولوجيا الGenerative بإمكانيات كبيرة لدفع عملية التحول وتعزيز الإنتاجية في الشرق الأوسط. وقد وجد تقرير IBM الأخير، "CEO Decision-Making in the Age of AI"، أن 43% من الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط يعتمدون حاليًا إلى الاستفادة من هذه التكنولوجيا في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
ومن جهته، قال بيل فاريل، مدير قسم الخدمات الإستشارية لدى شركة IBM في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، "بينما نقوم بتوسيع نطاق تعاوننا مع AWS في المنطقة، علي التزامنا بتقديم أحدث الحلول والخبرات في الGenerative AI لإعادة تعريف كيفية عمل الشركات في المنطقة. من خلال الحلول المشتركة والتدريب المخصص على AWS ودمج IBM watsonx نقوم بتمكين الأعمال في المنطقة لتسخير كامل لإمكانيات الذكاء الاصطناعي المسؤول بما يدعم الابتكار ويدفع عملية تحويل الأعمال مع التركيز علي المحور الانساني."
وأضاف السيد ياسر حسن، رئيس AWS في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، "شراكتنا القوية مع شركة IBM تمثل إنجازا مهما نحو تحقيق الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في شركات الأعمال في الشرق الأوسط. من خلال تعاوننا مع IBM ، لا يقتصر الأمر على تعزيز عروضنا فحسب، بل نعمل أيضًا على تمكين العملاء من خلال الخبرات المخصصة. تعكس الحلول المشتركة المتطورة، والمتضمنة تحديث مركز الاتصالات وخدمات بيئة التشغيل على AWS، التزامنا المشترك لتحقيق القيمة والابتكار. تفتخر AWS بأن تكون في المقدمة لتشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط، من خلال تزويد الشركات بالأدوات التي تحتاجها لكي تزدهر في العصر الرقمي."
يقدم قسم الخدمات الاستشارية من IBM و AWS مجموعة من حلول وخدمات الذكاء الاصطناعي للعملاء من مختلف القطاعات. تعمل الشركات الآن على تعزيز تلك الحلول والخدمات بقوة الGenerative AIالمصمم لمساعدة العملاء على سرعة دمج الذكاء الاصطناعي في عمليات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات المبنية على .AWS تخطط كل من IBM وAWS البدء بهذه الحلول المحددة:
• تحديث مركز الاتصالات باستخدام Amazon Connect - عملت IBM مع AWS لتكوين وظائف التلخيص والتصنيف للتفاعلات الصوتية والرقمية باستخدام الGenerative AI، حيث تم تصميم هذه الوظائف للسماح بالانتقال ما بين روبوت المحادثة والوكيل المباشر وتزويد الوكيل بالتفاصيل الملخصة من أجل تسريع أوقات الحل وتحسين إدارة الجودة.
• خدمات بيئة التشغيل على AWS - توفر إمكانيات الGenerative AIالجديدة العملاء بأدوات لتحسين قابلية تشغيل الأعمال وتوافر تطبيقاتهم التي يتم استضافتها على AWS لحل المشاكل بطريقة ذكية ومن خلال تقنيات المراقبة. من المتوقع أن يشهد العملاء تحسن في أوقات التشغيل وإصلاح متوسط الوقت، وهو ما يعني أن بإمكانهم التعامل بسرعة وفعالية مع ما يظهر من مشاكل.
• مجموعة سلاسل التوريد معتمدة على AWS - تقدم هذه العروض تكنولوجيا المساعد الافتراضي والتي من شأنها تسريع وزيادة عمل الفنيين في اقسام سلاسل التوريد، حيث أنها تهدف إلى تحقيق توقعات العميل والتشغيل الأمثل للمخزون وتقليل التكاليف وتبسيط الخدمات اللوجستية وتقييم مخاطر سلاسل التوريد.
بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للعملاء الذين يتطلعون إلى التحديث في AWS ، تخطط IBM لدمج الGenerative AI من AWS في نظام IBM Consulting Cloud Accelerator التابع لها للمساعدة في تسريع عملية التحويل إلى البيئة السحابية. سوف يساعد ذلك في عمليات التعديلات الهندسية العكسية وعمليات تكوين وتحويل الكود.
تعزيز خبرات AWS علي منصات watsonx
تمكنت IBM من بناء خبرات واسعة في مجال خدمات الGenerative AIالمقدمة من AWS بما في ذلك Amazon SageMaker و Amazon CodeWhisperer، كما تعد AWS من أوائل الشركاء الذين استخدموا Amazon Bedrock، وهي خدمة مُدارة بالكامل تتيح نماذج التعلم التأسيسية (foundation models) الرائدة من خلال واجهة تعامل لبرمجة التطبيقات (API)، وبالتالي يمكن للعملاء اختيار النموذج الذي يناسب حالة الاستخدام لديهم.
تخطط IBM لتدريب 10 آلاف استشاري وتحسين مهاراتهم فيما يتعلق بخدمات الGenerative AIمن AWS بنهاية عام 2024. سيتوافر لديهم إمكانية التوصل إلى برنامج حصري خاص بالشركاء فقط يتيح التدريب على أعلى حالات الاستخدام وأفضل الممارسات للتعامل مع العملاء باستخدام هذه التكنولوجيا من AWS وهذا من شأنه أن يساعد في الارتقاء بمعرفتهم والسماح لهم بالعمل مع المهنيين الفنيين وتقديم خدمة أفضل للعملاء الذين يبتكرون على AWS
كما تستجيب IBM لطلب العملاء بما يخص إمكانيات الذكاء الاصطناعي التوليدي على AWS من خلال إتاحة watsonx.data، وهو عبارة عن وحدة تخزين بيانات بحجم يناسب الغرض تم بناؤه على أساس بنية lakehouse مفتوحة، على AWS كحل مدار بالكامل يتم تقديمه في هيئة برنامج كخدمة (SaaS) - الذي يمكن أن يتوصل إليه العملاء أيضا في AWS Marketplace. وتخطط الشركة أيضا لإتاحة watsonx.ai و watsonx.governance على AWS بحلول عام 2024. يُضاف ذلك إلى الالتزامات السابقة التي تعهدت بها الشركتان لتسهيل استهلاك العملاء لبيانات IBM والذكاء الاصطناعي وبرامج التأمين على AWS
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