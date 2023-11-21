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40 شاحنة لبيت الزكاة تعبر ميناء رفح دعمًا لأهلنا فى غزة

11/21/2023 4:34:01 AM
(MENAFN- Youm7) دخلت قافلة بيت الزكاة والصدقات المصري، اليوم الثلاثاء، إلى معبر رفح البري لعبورها إلى قطاع غزة بدولة فلسطين الشقيقة، وتقديم أوجه الدعم والمساندة لإخواننا وأهلنا في القطاع، بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، مكونة من 40 شاحنة محملة بالأدوية والمواد الغذائية والإغاثية ومستلزمات الإيواء والمعيشة.



وتعد هذه القافلة هي الثانية التي يرسلها بيت الزكاة والصدقات المصري بتوجيهات شيخ الأزهر إلى إخواننا في غزة في إطار حملة «أغيثوا غزة» التي أطلقها بيت الزكاة منذ بداية عدوان الاحتلال على أهلنا في قطاع غزة، انطلاقًا من الواجب الديني والشرعي والالتزام الإنساني والأخلاقي تجاه أشقائنا في غزة ونصرة لهم في ظل ما يتعرضون له من مأساة إنسانية وحصار خانق.



وضمت القافلة الأولى في أواخر الشهر الماضي 18 شاحنة، وبعد أسبوعين كان بيت الزكاة على موعد مع إطلاق هذه القافلة الأكبر التي تضم 40 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والطبية والغذائية ومستلزمات الإيواء والمعيشة.
















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