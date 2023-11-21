رئاسة البرلمان العراقى تنهى عضوية محمد الحلبوسى رسميا

MENAFN - Youm7) أنهت رئاسة مجلس النواب العراقى عضوية محمد الحلبوسى (رئيس البرلمان)، المبعد رسميًا بقرار المحكمة الاتحادية العراقية فى حقه.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس النواب العراقي (موقعة من محسن المندلاوى، النائب الأول) - وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه "استنادًا إلى قرار المحكمة الاتحادية المرقم (9/اتحادية/ 2023/2541) في 2023، جرى إنهاء عضوية (محمد ريكان الحبلوسي) في مجلس النواب للدورة الانتخابية الخامسة اعتباراً من تاريخ 14 نوفمبر 2023".

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا فى العراق مؤخراً، قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعد دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب، في حين وصف الحلبوسي قرار المحكمة بإنهاء فترة ولايته بالغريب، مؤكدا أنه سيطلب توضيحات.



وذكرت المحكمة أنها قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسى اليوم، وكذلك إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي، في البرلمان (الذي أقام الدعوى ضد الحلبوسي).

وبدأت المحاكمة في فبراير الماضي أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب الدليمي، متهما رئيس البرلمان بتزوير تاريخ طلب استقالة باسمه قُدم سابقاً.



