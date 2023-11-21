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الأرصاد: الأجواء مستقرة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية

11/21/2023 4:33:56 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن
آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية تشير إلى استقرار فى الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، والعظمى بالقاهرة الكبرى 25 درجة مئوية.



وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى أن الفرصة مهيأة
لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة ومحدودة من السواحل الشمالية.



وتابعت هيئة الأرصاد، تبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 15، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 17.




















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