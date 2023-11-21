إعادة فتح ميناء العريش البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية

(MENAFN
- Youm7) تجدد اليوم فتح ميناء العريش البحري بعد استقرار وتحسن الأحوال الجوية بشمال سيناء.
وأكد مصدر مسؤول بميناء العريش البحرى، أنه تم إعادة فتح الميناء عقب استقرار وتحسن الأحوال والظروف الجوية، وينتظر الميناء مجددا وصول السفن الناقلة لمنتجات شمال سيناء التي يتم تصديرها عبر الميناء.
وكانت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد أغلقت الأحد الماضي ميناء العريش البحري بسبب الظروف الجوية وسرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر.
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