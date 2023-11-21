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إعادة فتح ميناء العريش البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية

11/21/2023 4:33:55 AM
(MENAFN- Youm7) تجدد اليوم فتح ميناء العريش البحري بعد استقرار وتحسن الأحوال الجوية بشمال سيناء.



وأكد مصدر مسؤول بميناء العريش البحرى، أنه تم إعادة فتح الميناء عقب استقرار وتحسن الأحوال والظروف الجوية، وينتظر الميناء مجددا وصول السفن الناقلة لمنتجات شمال سيناء التي يتم تصديرها عبر الميناء.



وكانت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد أغلقت الأحد الماضي ميناء العريش البحري بسبب الظروف الجوية وسرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر.
















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