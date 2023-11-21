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جامعة حلوان: ربط التعليم الأكاديمي بسوق العمل

11/21/2023 4:33:55 AM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوا ، إن ربط التعليم الأكاديمي بسوق العمل هو من أهم أولوياتنا ونتطلع أن تسهم مخرجات هذا المؤتمر بشكل فعال في تعزيز الشراكة بين الجامعة وسوق العمل، وستنعكس إيجابياً على تطوير العملية التعليمية.



جاء ذلك وفقا لبيان جامعة حلوان، والذى أشار إلى أن قسم التصميم الداخلي والأثاث وبرنامج علوم الأثاث بكلية الفنون التطبيقية نظم المؤتمر السنوي بعنوان رؤية التصميم الداخلى والأثاث 2023 تحت شعار "الطالب والخريج وسوق العمل "، ورعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.



ومن جانبه أوضح الدكتور شريف حسن وكيل الكلية، المؤتمر تضمن العديد من الجلسات منها تحديات سوق العمل، رؤية خريجي التصميم الداخلي والأثاث، مواصفات طلاب التصميم الداخلي، ومناقشة وضع رؤية مستقبلية للقسم العلمي ترتكز على تكامل فعال بين المناهج الأكاديمية واحتياجات سوق العمل، من خلال توفير تجارب عملية وتدريب تطبيقي، لضمان خريج مجهز بالمهارات المطلوبة لمواجهة تحديات السوق وتحقيق التفوق الوظيفى.



وأكد الدكتور على السنوسى رئيس القسم، أن المؤتمر شهد حضور كوكبة من رواد القسم وأساتذته الأجلاء و كبار متخصصي سوق العمل الذين كان لهم بصمة في التخصص على مدار سنوات كثيرة.



وحقق القسم في سنواته الأخيرة طفرة في العملية التعليمية، حيث تم إنشاء عدة برامج تعليمية متخصصة منها برنامج علوم الأثاث وبرنامج التصميم الداخلي الإيكولوجي لتعزيز التوجهات الحديثة للعالم في مجال التخصص، كما حقق القسم إنجازات كبيرة في مجال ربط سوق العمل بالمخرج التعليمي وهو الخريج من خلال العديد من البروتوكولات مع جهات ذات بصمة في سوق العمل، ومن انجازات القسم أيضا حاضنة الأثاث بجامعة حلوان.



وأسفر المؤتمر عن عدة توصيات منها أهمية الاستدامة وإعادة التدوير لصناعة الأثاث، إخراج مصممين قادرين على ابتكار
التصميمات والاطلاع علي الطرز المختلفة، والاطلاع علي امكانيات وخامات التنفيذ المتاحة في سوق العمل والتطورات التكنولوجية الحديثة في المجال، بجانب ضرورة التغذية الثقافية العامة للطلاب ، وتحديدهم للتوجهات الشخصية لتطوير مهاراتهم لدعمها، وضرورة استغلال الفرص والتسهيلات التي تقدمها الدولة لدعم حديثى التخرج لإنشاء مشاريعهم.














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