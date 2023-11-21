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جلسة حوارية لإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالتعليم العالى

11/21/2023 4:33:54 AM
(MENAFN- Youm7) نظمت الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بإشراف الدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، عدة جلسات حوارية على هامش معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا (ICT Cairo) الذي يُعقد خلال الفترة من 19 - 22 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وشهد حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



وأشار الدكتور شريف كشك إلى أن الجلسات النقاشية وورش العمل تناولت العديد من الموضوعات الهامة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، ووظائف المستقبل، مشيرًا إلى أن الجلسة الأولي ناقشت وظائف المستقبل وتأهيل طلاب الجامعات؛ لتلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، والتأكيد على أهمية تطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع أحدث التقنيات التكنولوجية الجديدة؛ لتأهيل جيل جديد من الكوادر القادرة على المنافسة في سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي.



وتناولت الجلسة النقاشية الثانية، والتي جاءت بعنوان "تحديات الأمن السيبراني في التعليم العالي"
مناقشة ثرية حول أهمية نشر الوعي في الجامعات المصرية بالأمن السيبراني، وأهمية حماية البيانات، وكذلك التحديات من الهجمات السيبرانية، واختراق البيانات الهامة، بالإضافة إلى مناقشة كيفية دمج المناهج الدراسية بتقنيات الأمن السيبراني الحديثة بالتعاون مع شُركاء الصناعة من الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال.





بينما جاءت الجلسة الثالثة بعنوان "الذكاء الاصطناعي بين الفرص والمعوقات برؤية التعليم العالي"، وتضمنت الجلسة مناقشة عدة محاور، منها أهمية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي أصبحت لا غنى عنها في العديد من المجالات، منها التعليم الجامعي والبحث العلمي، والابتكار، وكذلك أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح من الضروري وضع معايير لاستخدام تلك التطبيقات، وتتعاون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي في الجامعات والمعاهد؛ لوضع آليات العمل؛ لزيادة الوعي في المجتمع بتلك التقنيات، وكيفية استخدامها بشكل آمن.





وخلال فعاليات المعرض، سيتم إلقاء الضوء على أهم إنجازات التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والشركات العالمية في البرامج التدريبية، والتي يستفيد منها أعضاء هيئة التدريس والعاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات بالتعليم العالي، بالإضافة إلى تكريم 30 من أعضاء هيئة التدريس من المُشاركين ببرنامج بناء القدرات
تقديرًا لجهودهم وتميزهم، ومنحهم (AWS Educate Badges)، حيث جاء هذا التكريم ضمن برنامج (MoHESR AWS Capacity Building)، الذي يهدف إلى رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إيمانًا بأهمية دورهم، والذي ينعكس بشكل إيجابي على الطلاب.





جدير بالذكر أن معرض (ICT Cairo) الدولي شهد وجود نُخبة من الأساتذة، والباحثين، ومُمثلي الشركات العالمية؛ للمُشاركة والتفاعل وبحث أهم التحديات، فضلًا عن وضع الخُطط المُستقبلية في التعليم العالي في ظل الثورة المعلوماتية المُتسارعة في العصر الحالي.


















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