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رئيس وزراء بولندا المكلف يدعو أحزاب المعارضة لدعم حكومته الجديدة

11/21/2023 4:33:51 AM
(MENAFN- Youm7) ناشد رئيس الوزراء البولندى المكلف ماتيوس مورافيتسكى، أحزاب المعارضة فى البلاد دعم حكومته الجديدة.

وقال رئيس الوزراء البولندي المكلف - حسبما ذكر راديو بولندا اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الجديدة ستقدم المبادرات السياسية التي اقترحتها أحزاب المعارضة، بما في ذلك حزب اليسار وحزب الشعب البولندى الريفي ومجموعة بولندا 2050 التي تنتمي إلى يمين الوسط.

ولفت إلى أنه سيدعو هذا الأسبوع رسميا زعماء الكتل البرلمانية الأخرى لإجراء محادثات حول تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان الرئيس البولندي أندريه دودا، قد كلف الأسبوع الماضي مورافيتسكي، بتشكيل حكومة جديدة، بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي.

وبموجب الدستور، أمام مورافيتسكي مهلة حتى 27 نوفمبر الجاري لكشف النقاب عن حكومته الجديدة.








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