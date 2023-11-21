عاصفة سخرية من بايدن بعد خلطه بين تايلور سويفت وبيونسيه..جريمة تستوجب العزل

MENAFN - Youm7) تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن ، لموجة جديدة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد أن مزح، خلال مشاركته فى الاحتفال التقليدي بعيد الشكر بالعفو عن اثنين من الديوك الرومية، وخلط بين نجمتى الموسيقى الأمريكية تايلور سويفت وبيونسيه.

وقالت فوكس نيوز إن بايدن، الذى احتفل بعيد ميلاده الـ 81 أمس، الاثنين، خلط على ما يبدو بين المغنيتين الأمريكيين بينما دمج مغنية أخرى مشهور على ما يبدو فى هذا الخلط.

وقال بايدن: "الآن وصل للتو هنا ليبرتى وبيل، الديكين الروميين، عليهما أن يتغلبا على بعض الصعاب فى المنافسة، عليهما أن يعملا بجد أكبر، وأن يبديا صبرا، ومستعدان للسفر لمسافة ألف ميل"، قبل أن يحاول مقارنة الديكين الروميين

المسافرين إلى واشنطن بالسعى للحصول على تذكرة لحضور حفل موسيقى، وإن لم يتضح أي جولة غنائية كان يشير إليها. وتابع قائلا: يمكنك القول حتى أصعب من الحصول على تذكرة لجولة النهضة أو جولة بريتنى، إنها بالأسفل

فى مكان أكثر دفئا نوعا ما فى البرازيل.



ويبدو أن بايدن كان يقصد المغنية تايلور سويفت، لكنه تحدث عن بريتنى سبيزز.



ومزح جاك باندول، مدير الاتصالات فى مؤسسة NRCC بشأن خطأ بايدن الفادح، وقال إن هذه جريمة تستوجب العزل.



ونشر حساب أبحاث اللجنة الوطنية للحزب الجمهورى، على منصة إكس، مقطع فيديو لما قاله الرئيس بايدن، وصاحبه بتعليق: ما الذى يتحدث عنه بايدن؟.



وقالت فوكس نيوز إن بايدن كان يقارن بين جولتى بيونسي "جولة عصر النهضة العالمى"، وجولة تايلور سويفت "جولة العصور"، بما أنه قال فى البداية جولة النهضة، ثم بدأ الحديث مرة أخرة عن الطقس فى البرازيل حيث أقامت سويفت جولتها الأخيرة.



وذكر بايدن أيضا بريتنى سبييرز فى مزحته، وهو ما ترجمه بعض مستخدمى تويتر إلى بريتنى سبيرز. وقال أحد المستخدمين بايدن البالغ من العمر 81 عاما، يحاول ألا يبدو قديما، ويخلط بين بيونسيه وتايلور سويفت وبريتنى سبيرز.







