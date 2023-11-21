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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 44 فلسطينيا من الضفة الغربية

11/21/2023 4:33:50 AM
(MENAFN- Youm7) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، 44 فلسطينيًا، من أنحاء متفرقة فى الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه جرى اعتقال 12 شخصًا من "جنين"، 3 من مخيم "بلاطة" فى "نابلس" شمال الضفة، وخمسة من مدينة "القدس" المُحتلة.

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال 9 من قرى مُحافظة رام الله، وثلاثة من مدينة "أريحا" الشرقية، أحدهم عامل من قطاع غزة من الذين وجدوا في الضفة الغربية ملاذا آمنا بعد طردهم من العمل في إسرائيل بعد طوفان الأقصى وعدم قدرتهم على العودة إلى القطاع الذي أتوا منه.

ومن جنوب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة أشخاص من محافظة "بيت لحم" القريبة من القدس، فيما جرى اعتقال سبعة من أماكن متفرقة بمحافظة "الخليل" أكبر محافظات الضفة مساحة وسكانًا.








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