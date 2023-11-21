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الزمالك يرفض رفع سقف راتب المدرب الجديد.. اقرأ التفاصيل

11/21/2023 4:33:48 AM
(MENAFN- Youm7) رفض مسئولو نادي الزمال ، برئاسة حسين لبيب، فكرة رفع السقف المالي للمدرب الأجنبي الجديد المُقرر التعاقد معه خلال الفترة المقبلة خلفاً للكولومبي أوسوريو، واستقروا على عدم رفع سقف التعاقد عن المبلغ الذى كان يتقاضاه أوسوريو أو أقل قليلا،
كحد أقصى للتعاقد مع المدرب الذي سيتولّى المسئولية الفترة المقبلة.
وتأتى فكرة عدم رفع السقف للراتب فى ظل التحديات التى تواجه النادى والالتزامات المالية فى الفترة الحالية الجارى حلها.
وينتظر مسئولو نادى الزمالك، قرار الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى السابق لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بشأن الموافقة على العرض الذى قدم له خلال الجلسة التى عقدها مع عضوى مجلس الإدارة أحمد سليمان وحسين السيد، والخاصة بمستحقاته المالية المتأخرة وقيمة الشرط الجزائى.
وقدم مسئولو الزمالك عرضًا للكولومبى أوسوريو حول إمكانية جدولة مستحقاته المالية المتأخرة مع قيمة الشرط الجزائى المنصوص عليه فى العقد، بعدما تم فسخ التعاقد معه.








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