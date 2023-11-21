50 جنيها سعر تذكرة مباراة الأهلى والاتحاد فى نصف نهائي دورى السلة

(MENAFN
- Youm7) أعلن اتحاد كرة السل سعر تذكرة حضور مباراة الاهلى والاتحاد فى نصف نهائي دورى السلة المرتبط، المقرر لها اليوم بصالة برج العرب بالإسكندرية
وتحدد مبلغ 50 جنيها
كسعر للتذكرة الواحدة، والتى تم طرحها من خلال موقع تذكرتى حيث قرر اتحاد السلة حضور 500 مشجع لكل فريق خلال المباراة
ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين بعد غد الخميس ببرج العرب أيضا
وكانت مباراة الأهلى والزمالك فى ربع النهائى شهدت طرد الإسبانى أوجستى بوش بعد اعتراضه على القرارات التحكيمية، وخلال مغادرته الصالة نشبت أزمة مع الجماهير المتواجدة فى اللقاء، وبالتالى يقود أحمد الجارحى مدرب عام الأهلى ، مباراة فريقه فى مباراة الاتحاد السكندرى.
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