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50 جنيها سعر تذكرة مباراة الأهلى والاتحاد فى نصف نهائي دورى السلة

11/21/2023 4:33:47 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن اتحاد كرة السل سعر تذكرة حضور مباراة الاهلى والاتحاد فى نصف نهائي دورى السلة المرتبط، المقرر لها اليوم بصالة برج العرب بالإسكندرية



وتحدد مبلغ 50 جنيها
كسعر للتذكرة الواحدة، والتى تم طرحها من خلال موقع تذكرتى حيث قرر اتحاد السلة حضور 500 مشجع لكل فريق خلال المباراة



ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين بعد غد الخميس ببرج العرب أيضا



وكانت مباراة الأهلى والزمالك فى ربع النهائى شهدت طرد الإسبانى أوجستى بوش بعد اعتراضه على القرارات التحكيمية، وخلال مغادرته الصالة نشبت أزمة مع الجماهير المتواجدة فى اللقاء، وبالتالى يقود أحمد الجارحى مدرب عام الأهلى ، مباراة فريقه فى مباراة الاتحاد السكندرى.












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