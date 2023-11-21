-->

Tuesday, 21 November 2023 01:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شوبير: الأهلي يفاوض مهاجم سوبر في الدوري الممتاز واللاعب يرحب

11/21/2023 4:33:47 AM
(MENAFN- Youm7) كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع أحد مهاجمي الدوري خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن هناك ترحيب من جانب اللاعب.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": ترددت أنباء أن الأهلي يفاوض أحد مهاجمي الدوري الممتاز، ظهر بمظهر جيد هذا الموسم ويقدم أداء ممتاز، والنادي جس نبض اللاعب عن طريق وكيله ووكيله رحب جداً، واللاعب سأل مدربه لو الأهلي طلبني هتقف جنبي قال له ربنا يسهل.

أضاف: الأهلي لم يدخل في مفاوضات رسمية مع مجلس إدارة حتى الآن.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، على تجهيز لاعبي الفريق الأحمر من خلال رفع الحمل التدريبي وتخصيص بعض الفقرات للتدرب على الجمل الخططية وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون قبل توقف الدوري، مثل أزمة إهدار الفرص السهلة والأخطاء الدفاعية المتكررة من لاعبي الخط الخلفي.
وتعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت باستاد خالد بشارة بالجونة والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.
ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، الذي تُوج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، عندما يستضيف ميدياما، ثم يحل ضيفاً على يانج أفريكانز فى تنزانيا، قبل أن يواجه شباب بلوزداد فى الجولة الثالثة من دور المجموعات.








MENAFN21112023000132011024ID1107463435

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث