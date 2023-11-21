شوبير: الأهلي يفاوض مهاجم سوبر في الدوري الممتاز واللاعب يرحب

MENAFN - Youm7) كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع أحد مهاجمي الدوري خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن هناك ترحيب من جانب اللاعب.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": ترددت أنباء أن الأهلي يفاوض أحد مهاجمي الدوري الممتاز، ظهر بمظهر جيد هذا الموسم ويقدم أداء ممتاز، والنادي جس نبض اللاعب عن طريق وكيله ووكيله رحب جداً، واللاعب سأل مدربه لو الأهلي طلبني هتقف جنبي قال له ربنا يسهل.

أضاف: الأهلي لم يدخل في مفاوضات رسمية مع مجلس إدارة حتى الآن.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، على تجهيز لاعبي الفريق الأحمر من خلال رفع الحمل التدريبي وتخصيص بعض الفقرات للتدرب على الجمل الخططية وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون قبل توقف الدوري، مثل أزمة إهدار الفرص السهلة والأخطاء الدفاعية المتكررة من لاعبي الخط الخلفي.وتعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت باستاد خالد بشارة بالجونة والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، الذي تُوج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، عندما يستضيف ميدياما، ثم يحل ضيفاً على يانج أفريكانز فى تنزانيا، قبل أن يواجه شباب بلوزداد فى الجولة الثالثة من دور المجموعات.



