شوبير: الأهلي يفاوض مهاجم سوبر في الدوري الممتاز واللاعب يرحب

(MENAFN
- Youm7) كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع أحد مهاجمي الدوري خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن هناك ترحيب من جانب اللاعب.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": ترددت أنباء أن الأهلي يفاوض أحد مهاجمي الدوري الممتاز، ظهر بمظهر جيد هذا الموسم ويقدم أداء ممتاز، والنادي جس نبض اللاعب عن طريق وكيله ووكيله رحب جداً، واللاعب سأل مدربه لو الأهلي طلبني هتقف جنبي قال له ربنا يسهل.
أضاف: الأهلي لم يدخل في مفاوضات رسمية مع مجلس إدارة حتى الآن.
ويعكف الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، على تجهيز لاعبي الفريق الأحمر من خلال رفع الحمل التدريبي وتخصيص بعض الفقرات للتدرب على الجمل الخططية وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون قبل توقف الدوري، مثل أزمة إهدار الفرص السهلة والأخطاء الدفاعية المتكررة من لاعبي الخط الخلفي.
وتعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت باستاد خالد بشارة بالجونة والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.
ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، الذي تُوج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، عندما يستضيف ميدياما، ثم يحل ضيفاً على يانج أفريكانز فى تنزانيا، قبل أن يواجه شباب بلوزداد فى الجولة الثالثة من دور المجموعات.
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