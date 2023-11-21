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إصابة 25 شخصا في زلزال بقوة 7ر4 درجة جنوب شرقي ايران

11/21/2023 4:33:44 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران - 21 - 11 (كونا) -- أعلنت إيران اليوم الثلاثاء أن 25 شخصا أصيبوا جراء زلزال ضرب مدينة (زاهدان) بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد بقوة 7ر4 درجة على مقياس ريختر.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) عن مدير مستشفى (خاتم الأنبياء) بالمدينة محمد رضا ميرادي القول إن "الزلزال الذي وقع فجر اليوم بمدينة زاهدان أسفر عن 25 إصابة معظمها حالات طفيفة تمت معالجتها فورا".
وأوضح ميرادي أن الإصابات حدثت اثناء تدافع المواطنين للهرب من منازلهم مشيرا إلى أنه تمت معالجتها من الكوادر الطبية في المستشفى.
يأتي ذلك بعدما أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق اليوم تسجيل هزة ارضية بقوة 5ر3 درجة بين قضاءي المدائن والنهروان على بعد 35 كم جنوب شرق العاصمة بغداد.
واشارت الهيئة في بيان الى ان الهزة وقعت نحو الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي (00ر10 بتوقيت غرينتش أمس) لافتة إلى ان الاهالي شعروا بها دون ان تعلن عن وقوع ضحايا او خسائر مادية. (النهاية)

م و / ع ح ه / ط م ا



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