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اليابان: كوريا الشمالية أخطرتنا بخطة لإطلاق قمر اصطناعي

11/21/2023 4:33:44 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 21 - 11 (كونا) -- أعلنت اليابان اليوم الثلاثاء أن كوريا الشمالية أخطرتها بخطة تعتزم خلالها إطلاق "قمر اصطناعي" في وقت ما بين غد الأربعاء و30 نوفمبر الجاري.
وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في تصريحات للصحفيين إنه أصدر تعليماته للوزارات والوكالات المعنية بجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بخطة كوريا الشمالية وتقديمها أمام الشعب.
وأضاف أنه طلب من المسؤولين الحكوميين التعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والدول المعنية الأخرى في حث كوريا الشمالية على عدم إجراء عملية الإطلاق واتخاذ جميع التدابير الممكنة للاستعداد لأي ظروف غير متوقعة.
وأضاف "حتى إذا كان الهدف هو إطلاق قمر اصطناعي فإن الإطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية سيكون انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.. إنها قضية خطيرة تؤثر على سلامة الناس".
ومن جانبه قال خفر السواحل الياباني في بيان إن المناطق البحرية في البحر الأصفر وبحر الصين الشرقي وشرق جزيرة لوزون في الفلبين "ستكون ثلاث مناطق خطر قد تسقط فيها القذائف".
وتقع جميع المناطق الثلاث خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.
وهذه هي المحاولة الثالثة لكوريا الشمالية لإطلاق ما تقول إنه قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري بعد فشل محاولتين في مايو وأغسطس الماضيين. (النهاية)

م ك / ط م ا



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