اليابان: كوريا الشمالية أخطرتنا بخطة لإطلاق قمر اصطناعي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 21 - 11 (كونا) -- أعلنت اليابان اليوم الثلاثاء أن كوريا الشمالية أخطرتها بخطة تعتزم خلالها إطلاق "قمر اصطناعي" في وقت ما بين غد الأربعاء و30 نوفمبر الجاري.
وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في تصريحات للصحفيين إنه أصدر تعليماته للوزارات والوكالات المعنية بجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بخطة كوريا الشمالية وتقديمها أمام الشعب.
وأضاف أنه طلب من المسؤولين الحكوميين التعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والدول المعنية الأخرى في حث كوريا الشمالية على عدم إجراء عملية الإطلاق واتخاذ جميع التدابير الممكنة للاستعداد لأي ظروف غير متوقعة.
وأضاف "حتى إذا كان الهدف هو إطلاق قمر اصطناعي فإن الإطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية سيكون انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.. إنها قضية خطيرة تؤثر على سلامة الناس".
ومن جانبه قال خفر السواحل الياباني في بيان إن المناطق البحرية في البحر الأصفر وبحر الصين الشرقي وشرق جزيرة لوزون في الفلبين "ستكون ثلاث مناطق خطر قد تسقط فيها القذائف".
وتقع جميع المناطق الثلاث خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.
وهذه هي المحاولة الثالثة لكوريا الشمالية لإطلاق ما تقول إنه قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري بعد فشل محاولتين في مايو وأغسطس الماضيين. (النهاية)
م ك / ط م ا
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