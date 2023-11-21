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بلدية الكويت: إعادة التسجيل لحجز وإصدار تراخيص المخيمات الربيعية

11/21/2023 4:33:38 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 21 - 11 (كونا) -- أعادت بلدية الكويت اليوم الثلاثاء التسجيل لحجز وإصدار تراخيص المخيمات الربيعية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.
وقالت البلدية في بيان صحفي إنه على الراغبين من المواطنين والمقيمين في إقامة مخيماتهم بالأماكن المسموح التخييم بها التسجيل عبر (كود QR) في الموقع الإلكتروني للبلدية لإدخال البيانات واستكمال باقي إجراءات إصدار الترخيص.
وكانت البلدية قد أوقفت يوم الأحد الماضي مؤقتا التسجيل للحجز وإصدار التراخيص لغرض إجراء بعض التعديلات الفنية على برنامج الحجز لموسم التخييم الربيعي الذي يستمر حتى 15 مارس المقبل. (النهاية)

ط م س / خ د ع




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