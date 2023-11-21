إقلاع الطائرة الـ25 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في غزة محملة بـ40 طنا من المساعدات

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من سلمان المطيري

الكويت - 21 - 11 (كونا) -- أقلعت صباح اليوم الثلاثاء الطائرة الإغاثية الـ25 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة متجهة إلى مطار العريش المصر ي وعلى متنها 40 طنا من المساعدات الإنسانية المتنوعة منها مواد غذائية وخيام وبطانيات وثلاث سيارات إسعاف.

وقال المدير العام لجمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية ضاري البعيجان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل الإقلاع إن الجمعية حشدت طاقاتها وجهودها لمساعدة الأشقاء في فلسطين بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وإشراف وزارتي الخارجية والشؤون الكويتيتين.

وأكد البعيجان السعي الدائم لتوفير جميع المسلتزمات الإنسانية الضرورية لا سيما وسط الظروف الراهنة التي يعيشها الأشقاء في قطاع غزة جراء القصف العشوائي من الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن دراسة وقياس مدى احتياج القطاع وبيان أبرز المواد الأساسية التي يتزايد عليها الطلب تكون بشكل يومي منذ اندلاع الأزمة بالتنسيق والتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني بغية توفيرها عبر الجسر الجوي الكويتي وبتسهيل من الجهات الرسمية وتعاضد أهل الخير.

في سياق مواز كشف أن مبلغ حملة الجمعية (كلنا غزة) التي انطلقت يوم الجمعة الماضي تجاوز 850 ألف دينار كويتي (نحو 8ر2 مليون دولار) لافتا إلى احتواء مخازن الجمعية على ما يفوق 300 طن من المساعدات المتنوعة ترقبا لإرسالها ضمن الجسر الجوي الكويتي.

من جهته قال نائب المدير العام للهيئة الخيرية للاتصال المؤسسي إبراهيم البدر لـ(كونا) إن حمولة الطائرة الاغاثية الـ 25 تتوزع على 240 خيمة وثلاث سيارات إسعاف و2460 بطانية إضافة إلى مواد غذائية منها الأطعمة وحليب الأطفال وغيرها.

وأضاف البدر أن لهيئة شاركت ضمن الجسر الجوي الكويتي في 18 طائرة إغاثية من 25 طائرة بالتعاون مع جمعيات (السلام الخيرية) و(الكويتية للإغاثة) ومجموعات أخرى إضافية من الهيئات والجمعيات الإغاثية الكويتية.

وأوضح أن مشاركة (الهيئة الخيرية) لم تقتصر على مد الجسر الجوي الكويتي بالمواد الإغاثية فقط بل امتدت لتشمل كفالة الأيتام وتعاونات مستقبلية مع جهات رسمية هناك تهدف لإعادة إعمار غزة ووضع خطط وبرامج تأهيلية تمهيدا لتنفيذها حين استقرار الأوضاع.

وكشف عن إيقاف مؤقت للمشاريع التنموية السابقة مثل المراكز التعليمية وتمويل المشاريع الصغيرة بهدف تكثيف الجهود للاغاثة حاليا فيما بدأت الهيئة منذ اليوم إرسال الخيام للإسهام بإيواء بعض الأسر التي تهدمت منازلها جراء القصف العشوائي للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. (النهاية) س ل م / خ د ع