صحة غزة: الاحتلال قصف مستشفى الشفاء ودمر أجزاء منه

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 21 تشرين الثاني (بترا) - أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أن مستشفيات شمال غزة خرجت عن الخدمة تماما، قائلا إن الاحتلال الإسرائيلي قصف مستشفى الشفاء الطبي، ودمر أجزاء منه.
وقال القدرة في تصريحات، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال يحاصر مستشفى غسيل الكلى الوحيد في غزة لليوم الثاني، مشيرا إلى أن الاحتلال يضع من بداخل المستشفى الإندونيسي في دائرة الموت.
وأشار إلى نسبة الإشغال في مستشفيات غزة تصل إلى 190 بالمئة.
ويذكر ان تم إجلاء نحو 200 شخص من المستشفى الإندونيسي إلى مستشفى ناصر.
وطالب القدرة، بتوفير ممر آمن لإخراج مئات الجرحى ودخول الوفود والاحتياجات الطبية.
-- (بترا)
رصد/رس/ا ص/ب ط
21/11/2023 12:15:18
MENAFN21112023000117011021ID1107463422
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