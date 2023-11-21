صحة غزة: الاحتلال قصف مستشفى الشفاء ودمر أجزاء منه

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 21 تشرين الثاني (بترا) - أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أن مستشفيات شمال غزة خرجت عن الخدمة تماما، قائلا إن الاحتلال الإسرائيلي قصف مستشفى الشفاء الطبي، ودمر أجزاء منه.

وقال القدرة في تصريحات، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال يحاصر مستشفى غسيل الكلى الوحيد في غزة لليوم الثاني، مشيرا إلى أن الاحتلال يضع من بداخل المستشفى الإندونيسي في دائرة الموت.

وأشار إلى نسبة الإشغال في مستشفيات غزة تصل إلى 190 بالمئة.

ويذكر ان تم إجلاء نحو 200 شخص من المستشفى الإندونيسي إلى مستشفى ناصر.

وطالب القدرة، بتوفير ممر آمن لإخراج مئات الجرحى ودخول الوفود والاحتياجات الطبية.

-- (بترا)

رصد/رس/ا ص/ب ط

21/11/2023 12:15:18