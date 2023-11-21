-->

Tuesday, 21 November 2023 01:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تراجع النفط وسط مخاوف من ضعف الطلب

11/21/2023 4:33:20 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 تشرين الثاني (بترا)- تراجعت العقود الآجلة للنفط اليوم الثلاثاء، مخالفة اتجاهها الصعودي في اليوم السابق، إذ طغت المخاوف المتعلقة بضعف الطلب في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي على احتمال زيادة خفض الإمدادات من جانب منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، ومن بينهم روسيا.
وبحسب وكالة "رويترز"، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 82.13 دولار للبرميل، في حين تراجع سعر خام غرب تكساس الأميركي الوسيط 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 77.68 دولار للبرميل.
وارتفع الخامان القياسيان نحو 2 بالمئة، أمس الاثنين، بعدما أبلغت ثلاثة مصادر في تحالف أوبك+ أن مجموعة المنتجين المكونة من منظمة أوبك وحلفائها، ستدرس خيار إجراء تخفيضات إضافية في إمدادات النفط عندما تجتمع في السادس والعشرين من الشهر الجاري.
-- (بترا)
رصد/أغ/ب ط
21/11/2023 11:29:09

MENAFN21112023000117011021ID1107463420

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث