تراجع النفط وسط مخاوف من ضعف الطلب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 تشرين الثاني (بترا)- تراجعت العقود الآجلة للنفط اليوم الثلاثاء، مخالفة اتجاهها الصعودي في اليوم السابق، إذ طغت المخاوف المتعلقة بضعف الطلب في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي على احتمال زيادة خفض الإمدادات من جانب منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، ومن بينهم روسيا.
وبحسب وكالة "رويترز"، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 82.13 دولار للبرميل، في حين تراجع سعر خام غرب تكساس الأميركي الوسيط 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 77.68 دولار للبرميل.
وارتفع الخامان القياسيان نحو 2 بالمئة، أمس الاثنين، بعدما أبلغت ثلاثة مصادر في تحالف أوبك+ أن مجموعة المنتجين المكونة من منظمة أوبك وحلفائها، ستدرس خيار إجراء تخفيضات إضافية في إمدادات النفط عندما تجتمع في السادس والعشرين من الشهر الجاري.
-- (بترا)
رصد/أغ/ب ط
21/11/2023 11:29:09
MENAFN21112023000117011021ID1107463420
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