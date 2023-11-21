تراجع النفط وسط مخاوف من ضعف الطلب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 تشرين الثاني (بترا)- تراجعت العقود الآجلة للنفط اليوم الثلاثاء، مخالفة اتجاهها الصعودي في اليوم السابق، إذ طغت المخاوف المتعلقة بضعف الطلب في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي على احتمال زيادة خفض الإمدادات من جانب منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، ومن بينهم روسيا.

وبحسب وكالة "رويترز"، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 82.13 دولار للبرميل، في حين تراجع سعر خام غرب تكساس الأميركي الوسيط 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 77.68 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان نحو 2 بالمئة، أمس الاثنين، بعدما أبلغت ثلاثة مصادر في تحالف أوبك+ أن مجموعة المنتجين المكونة من منظمة أوبك وحلفائها، ستدرس خيار إجراء تخفيضات إضافية في إمدادات النفط عندما تجتمع في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

-- (بترا)

رصد/أغ/ب ط

21/11/2023 11:29:09