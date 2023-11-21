مذكرة تفاهم بين العقبة الخاصة ومشروع ريادة الأعمال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 21 تشرين الثاني (بترا)-أمين المعايطة- وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومشروع ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل الذي تنفذه "GIZ" بتكليف من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للشركات الناشئة من خلال تطوير بيئة ملائمة للابتكار والنمو والتشارك في بناء منظومة متكاملها لها.
وتم توقيع المذكرة برعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، بحضور مؤسسات المجتمع المحلي من القطاعين العام والخاص ومقدمي الخدمات لرواد الأعمال والشركات الناشئة.
وتعزز المذكرة الرؤية المشتركة لمفوضية الشباب وريادة الأعمال ومشروع ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في العقبة وتمكينهم من النمو والمساهمة في الاقتصاد.
وعلى هامش توقيع المذكرة تمت مناقشة مراحل تأسيس الشبكة الريادية والإطار الذي قدمته "GIZ" لدعم تأسيس شبكة العقبة الريادية و إطلاق خدماتها، كما تم عرض النتائج الأولية لدراسة تحليل نظم بيئة الريادة وتحديد القطاعات الاقتصادية في العقبة.
وكان من أهم نتائج الدراسة تأسيس شبكة العقبة الريادية ووضع استراتيجيتها وتوجيه رواد الأعمال إلى فرص قابلة للتطبيق في السوق وإثراء التعاون ما بين المؤسسات الداعمة لتصميم مشاريع مشتركة لتعزيز النظام البيئي الريادي.
كما تم الإعلان عن تأسيس شبكة العقبة الريادية تحت مظلة مفوضية الشباب وريادة الأعمال وتمثلها رئيس قسم المشاريع الريادية ريم الطباع، وتضم الشبكة 18 مؤسسة من القطاع الحكومي والخاص وأعضاء من جميع مؤسسات المجتمع المدني والمعنية بقطاع ريادة الأعمال.
--(بترا)
ا م/ أ أ / س س
21/11/2023 11:27:37
MENAFN21112023000117011021ID1107463419
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