-->

Tuesday, 21 November 2023 01:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مذكرة تفاهم بين العقبة الخاصة ومشروع ريادة الأعمال

11/21/2023 4:33:20 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

العقبة 21 تشرين الثاني (بترا)-أمين المعايطة- وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومشروع ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل الذي تنفذه "GIZ" بتكليف من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للشركات الناشئة من خلال تطوير بيئة ملائمة للابتكار والنمو والتشارك في بناء منظومة متكاملها لها.
وتم توقيع المذكرة برعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، بحضور مؤسسات المجتمع المحلي من القطاعين العام والخاص ومقدمي الخدمات لرواد الأعمال والشركات الناشئة.
وتعزز المذكرة الرؤية المشتركة لمفوضية الشباب وريادة الأعمال ومشروع ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في العقبة وتمكينهم من النمو والمساهمة في الاقتصاد.
وعلى هامش توقيع المذكرة تمت مناقشة مراحل تأسيس الشبكة الريادية والإطار الذي قدمته "GIZ" لدعم تأسيس شبكة العقبة الريادية و إطلاق خدماتها، كما تم عرض النتائج الأولية لدراسة تحليل نظم بيئة الريادة وتحديد القطاعات الاقتصادية في العقبة.
وكان من أهم نتائج الدراسة تأسيس شبكة العقبة الريادية ووضع استراتيجيتها وتوجيه رواد الأعمال إلى فرص قابلة للتطبيق في السوق وإثراء التعاون ما بين المؤسسات الداعمة لتصميم مشاريع مشتركة لتعزيز النظام البيئي الريادي.
كما تم الإعلان عن تأسيس شبكة العقبة الريادية تحت مظلة مفوضية الشباب وريادة الأعمال وتمثلها رئيس قسم المشاريع الريادية ريم الطباع، وتضم الشبكة 18 مؤسسة من القطاع الحكومي والخاص وأعضاء من جميع مؤسسات المجتمع المدني والمعنية بقطاع ريادة الأعمال.
--(بترا)
ا م/ أ أ / س س
21/11/2023 11:27:37

MENAFN21112023000117011021ID1107463419

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث