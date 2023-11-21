الأمن العام يستجيب لــــ 20 ألف اتصال خلال المنخفض الجوي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 تشرين الثاني (بترا)- أفادت مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام بأنها استجابت بشكل فوري وعلى مدار الساعة، للعديد من البلاغات الأمنية والإنسانية والمرورية خلال المنخفض الجوي الأخير.

وقال رئيس شعبة العمليات والسيطرة المقدم محمد أبو عرابي، إن مديرية العمليات والسيطرة رفعت جاهزيتها، وفعلت خططها الخاصة بالتعامل مع المنخفض، ما مكنها من الاستجابة لحوالي 20 ألف اتصال، نتج عنها ما يقارب 6500 بلاغ، وجرى التعامل معها بزمن قياسي من قبل مختلف تشكيلات مديرية الأمن العام خلال فترة المنخفض الجوي.

وبين أن أغلب هذه البلاغات تركزت على التعامل مع حالات الإنقاذ والإخلاء، ومساعدة قاطني المنازل، ومستخدمي مركبات حاصرتها مياه الأمطار والسيول وإخلائهم إلى أماكن آمنة، مؤكدا أن المديرية حذرت عدة مرات قبل دخول المنخفض من خطر تشكل السيول وتجمع المياه.

وأضاف أن العديد من البلاغات جرى التعامل معها الشراكة والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المتخصصة؛ مثل وزارة الأشغال العامة، والإدارة المحلية، وأمانة العاصمة، وشركة الكهرباء.

وأشار إلى جاهزية مديرية العمليات والسيطرة على مدار الساعة لتلقي أي اتصال على هاتف الطوارئ 911، داعيا المواطنين إلى عدم التردد بطلب المساعدة عند الضرورة.

--(بترا)

ل م/ ف ج

21/11/2023 11:17:59