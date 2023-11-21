المياه: نحو 7 مليون متر مكعب خزنتها السدود من الأمطار خلال المنخفض الجوي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 21 تشرين الثاني (بترا)- قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن ، إن مجموع ما دخل السدود من الأمطار وجريان الأودية خلال المنخفض الجوي الذي أثر على المملكة خلال اليومين الماضيين بلغ نحو 6,7 مليون متر مكعب.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن الكمية التي دخلت رفعت التخزين الكلي في السدود الرئيسية الـ 15، إلى 72 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية بلغت 25 بالمئة من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون متر مكعب.
--(بترا)
ي ع/أ م / س س
21/11/2023 11:10:56
MENAFN21112023000117011021ID1107463417
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.