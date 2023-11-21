المياه: نحو 7 مليون متر مكعب خزنتها السدود من الأمطار خلال المنخفض الجوي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 21 تشرين الثاني (بترا)- قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن ، إن مجموع ما دخل السدود من الأمطار وجريان الأودية خلال المنخفض الجوي الذي أثر على المملكة خلال اليومين الماضيين بلغ نحو 6,7 مليون متر مكعب.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن الكمية التي دخلت رفعت التخزين الكلي في السدود الرئيسية الـ 15، إلى 72 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية بلغت 25 بالمئة من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون متر مكعب.

--(بترا)

ي ع/أ م / س س

21/11/2023 11:10:56