العجلوني يكرم طلبة الجامعة المشاركين في بطولة أسياد آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 21 تشرين الثاني (بترا)- كرم رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني، اليوم الثلاثاء، طلبة الجامعة الحاصلين على بطولة أسياد آسيا.

وفاز الطالب أحمد هندي، في البطولة بدفع الكرة الحديدية وهو المصنف رقم واحد على العالم وصاحب الرقم القياسي، في حين حصلت الطالبة أسماء عيسى على المركز الثاني في بطولة آسيا في رفع الأثقال، والمركز الرابع على العالم.

وتولي جامعة البلقاء التطبيقية، الطلبة بالغ الاهتمام، من خلال تسهيل مشاركاتهم في جميع الأنشطة والمسابقات المحلية والدولية، حيث يثبت طلبة الجامعة تميزهم الدائم في المسابقات وخاصة الدولية منها، ويرفعون اسم الأردن عاليا في المحافل الدولية.

بدورهم شكر الطلبة رئيس الجامعة على الدعم والاهتمام بهم، خاصة المتميزين منهم، وعبروا عن فخرهم الكبير بالجامعة ومدى شعورهم بالفخر والاعتزاز وهم يرفعون اسم وعلم الأردن على منصات التتويج في المسابقات الدولية.

--(بترا)

أع/أ م / س س

21/11/2023 11:05:48