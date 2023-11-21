العجلوني يكرم طلبة الجامعة المشاركين في بطولة أسياد آسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 21 تشرين الثاني (بترا)- كرم رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني، اليوم الثلاثاء، طلبة الجامعة الحاصلين على بطولة أسياد آسيا.
وفاز الطالب أحمد هندي، في البطولة بدفع الكرة الحديدية وهو المصنف رقم واحد على العالم وصاحب الرقم القياسي، في حين حصلت الطالبة أسماء عيسى على المركز الثاني في بطولة آسيا في رفع الأثقال، والمركز الرابع على العالم.
وتولي جامعة البلقاء التطبيقية، الطلبة بالغ الاهتمام، من خلال تسهيل مشاركاتهم في جميع الأنشطة والمسابقات المحلية والدولية، حيث يثبت طلبة الجامعة تميزهم الدائم في المسابقات وخاصة الدولية منها، ويرفعون اسم الأردن عاليا في المحافل الدولية.
بدورهم شكر الطلبة رئيس الجامعة على الدعم والاهتمام بهم، خاصة المتميزين منهم، وعبروا عن فخرهم الكبير بالجامعة ومدى شعورهم بالفخر والاعتزاز وهم يرفعون اسم وعلم الأردن على منصات التتويج في المسابقات الدولية.
--(بترا)
أع/أ م / س س
21/11/2023 11:05:48
MENAFN21112023000117011021ID1107463416
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