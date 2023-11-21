عشرات الشهداء والجرحى وانقطاع الاتصالات في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 21 تشرين الثاني (بترا)- استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، بينهم أطفال ونساء، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، طالت مدرسة في الفالوجا، ومنازل في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

و قالت مصادر فلسطينية ان طائرات الاحتلال الحربية استهدفت مدرسة تأوي نازحين بمنطقة الفالوجا غرب جباليا شمالي قطاع غزة ،وقصفت 9 منازل على الأقل في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع، ما اسفر عن استشهاد وإصابة العديد من النازحين بينهم أطفال ونساء.

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الصحة في غزة إجلاء 200 مريض، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من المستشفى الإندونيسي في مدينة غزة إلى جنوب القطاع، بعد ساعات على تعرّض المستشفى لقصف إسرائيلي دموي.

وقال المتحدث باسم الوزارة الطبيب أشرف القدرة إنّ مئتي شخص تم إجلاؤهم من المستشفى الإندونيسي في جباليا إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوب القطاع، لافتا إلى حصار جيش الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى.

وتابع"نخشى أن يكرر جيش الاحتلال ما فعله بمجمع الشفاء"، في إشارة إلى أكبر مستشفى في غزة حيث تجري قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات تفتيش فيه منذ الأربعاء الماضي.

وتمت عملية إجلاء المرضى من المستشفى القريب من مخيّم جباليا بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهو شرط وضعه الأطباء بعدما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي سيارة إسعاف شمال غزة.

وقال القدرة "لا يزال هناك 400 مريض في المستشفى، ونعمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على إجلائهم"، مشيراً إلى وجود نحو ألفي نازح داخل المستشفى وفي محيطه.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس الاثنين استشهاد 12 شخصا جراء غارة إسرائيلية على المستشفى الإندونيسي.

من جهة أخرى، أعلنت حكومة غزة اليوم انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت، صباح اليوم الثلاثاء، في مدينة غزة وشمالي القطاع بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي أبراج الاتصالات.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة لليوم الـ46 على التوالي، واستهدافه للمدنيين والمستشفيات وتدمير عشرات المنازل، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء.

وشنت قوات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء الآف الشهداء والجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.

وبحسب آخر إحصائية غير نهائية، للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ارتقى أكثر من 13,300 شهيد منذ السابع من تشرين الأول، بينهم 5,600 طفل، و3,550 امرأة، وأكثر من 31 ألف إصابة منذ بدء عدوان الاحتلال من بينهم 75 بالمئة من الأطفال والنساء، فيما بلغ عدد شهداء الكوادر الطبية 201 طبيب وممرض ومسعف و 22 من رجال الدفاع المدني و 60 صحفياً.

--(بترا)

رصد/أغ/اص / س س

21/11/2023 09:49:25