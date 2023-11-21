حماس: نقترب من التوصل لاتفاق حول هدنة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 21 تشرين الثاني (بترا) - أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، عن الاقتراب من التوصل لاتفاق الهدنة مع الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
وقال هنية في بيان مقتضب نشرته الحركة عبر حساب حماس على تلغرام، فجر اليوم الثلاثاء، إن "الحركة سلمت ردها للإخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصّل لاتفاق الهدنة".
وكان مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في حركة حماس زاهر جبارين، أكد في وقت سابق أن الاحتلال يماطل في ما يخص الهدنة لغاية الآن.
وقال في تصريحات له إن حماس حددت إطاراً عاماً لتطبيق أي اتفاق وهو وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الاحتلال خرق التزاماته مع الوسطاء مرات عديدة.
وذكرت هيئة البث العبرية في وقت سابق أمس الاثنين أن حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أعطت الضوء الأخضر لصفقة تحرير أسرى مع حماس وإنها بانتظار رد الحركة.
وقبل ذلك، قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية نقلا عن مصادر مطلعة أن الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس توصلتا إلى اتفاق مبدئي بوساطة أميركية من شأنه إطلاق سراح عشرات النساء والأطفال المحتجزين بغزة في مقابل هدنة لمدة خمسة أيام، وسرعان ما نفاه البيت الأبيض.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون عبر منصة إكس، ردا على تقرير لصحيفة واشنطن بوست حول اتفاق مبدئي: "لم نتوصل إلى اتفاق بعد لكننا نواصل العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق".
-- (بترا)
رصد/اغ/ا ص/ب ط
21/11/2023 08:34:05
MENAFN21112023000117011021ID1107463412
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