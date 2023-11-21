حماس: نقترب من التوصل لاتفاق حول هدنة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 21 تشرين الثاني (بترا) - أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، عن الاقتراب من التوصل لاتفاق الهدنة مع الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وقال هنية في بيان مقتضب نشرته الحركة عبر حساب حماس على تلغرام، فجر اليوم الثلاثاء، إن "الحركة سلمت ردها للإخوة في قطر والوسطاء، ونحن نقترب من التوصّل لاتفاق الهدنة".

وكان مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في حركة حماس زاهر جبارين، أكد في وقت سابق أن الاحتلال يماطل في ما يخص الهدنة لغاية الآن.

وقال في تصريحات له إن حماس حددت إطاراً عاماً لتطبيق أي اتفاق وهو وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الاحتلال خرق التزاماته مع الوسطاء مرات عديدة.

وذكرت هيئة البث العبرية في وقت سابق أمس الاثنين أن حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أعطت الضوء الأخضر لصفقة تحرير أسرى مع حماس وإنها بانتظار رد الحركة.

وقبل ذلك، قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية نقلا عن مصادر مطلعة أن الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس توصلتا إلى اتفاق مبدئي بوساطة أميركية من شأنه إطلاق سراح عشرات النساء والأطفال المحتجزين بغزة في مقابل هدنة لمدة خمسة أيام، وسرعان ما نفاه البيت الأبيض.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون عبر منصة إكس، ردا على تقرير لصحيفة واشنطن بوست حول اتفاق مبدئي: "لم نتوصل إلى اتفاق بعد لكننا نواصل العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق".

-- (بترا)

رصد/اغ/ا ص/ب ط

21/11/2023 08:34:05