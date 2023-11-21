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جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين وإصابة 4 بمعارك شمال غزة

11/21/2023 4:33:15 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 21 تشرين الثاني (بترا) - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل جنديين إضافيين وإصابة أربعة آخرين في المعارك شمال قطاع غزة.
وبحسب هيئة البث العبرية، قال جيش الاحتلال في بيان، تحت بند "سُمح بالنشر"، أن ضابطين قتلا أمس الاثنين في معركة شمال قطاع غزة، لافتا إلى إصابة أربعة من جنود الاحتياط بجروح خطيرة خلال معركة شمال قطاع غزة.
وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال من ضباط وجنود منذ بداية الاجتياح البري إلى 70 قتيلا، وإجمالي قتلاه منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 390 قتيلا.
-- (بترا)
رصد/اغ/اص/ب ط
21/11/2023 08:16:40

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