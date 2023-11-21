63 عامًا على فيلم إشاعة الحب.. وإفيهاته ما زالت باقية حتى وقتنا هذا

MENAFN - Youm7) يمر اليوم الثلاثاء، 63 عامًا على فيلم "إشاعة حب "، حيث عرض لأول مرة في 21 نوفمبر 1960، ويعد الفيلم واحدًا من أبرز الأعمال الكوميدية فى كلاسيكيات السينما المصرية و يحرص الكثيرون على مشاهدة الفيلم، حتى وقتنا هذا عند عرضه على شاشات التلفزيون والضحك على أفيهات النجوم.

فيلم "إشاعة حب" بطولة سعاد حسنى وعمر الشريف ويوسف وهبى وعبد المنعم إبراهيم وهند رستم وعادل هيكل وإحسان شريف وأحمد فرحات وزينات علوى، من تأليف محمد أبو يوسف، ومن إخراج فطين عبد الوهاب.

تدور أحداث الفيلم حول حسين، الشاب الخجول المرتبك الذى يحب ابنة عمه سميحة، فى الوقت الذى لا تعيره هى اهتماماً، وتحب ابن خالتها لوسى، الشاب الذى يجيد الرقص والغناء، لكن عم حسين المعجب بشخصيته، يبدأ فى تحويله ظاهريًا إلى شخصية أخرى، تستطيع أن تجذب ابنته عن طريق رسم خطة ماكرة، بأن ينشر شائعة أن حسين على علاقة بهند رستم الممثلة الشهيرة، وتتوالى الأحداث.



















