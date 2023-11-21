المصرى يكسب.. 12مشهدا متطابقا بين فيلم إشاعة حب والنسخة الأمريكية

MENAFN - Youm7) يمر اليوم 63 عاما، على إنتاج الفيلم المصرى الكوميدى "إشاعة حب "، والذى يعد واحد من أهم أفلام السينما المصرية تحديدا فى الكوميديا، رغم أن بطليه الأساسيين، عمر الشريف وسعاد حسنى، لا يصنفان كممثلين كوميديين، إلا أن العمل نفسه مليء بالمواقف الكوميدية المضحكة التى لا تُنسى.

بعد معرفة سر البطلفضيحة حسين فى اشاعة حب

وجود الفنان القدير يوسف وهبى ضمن أحداث العمل بشخصية "عبد القادر النشاشجى" العجوز صاحب الخبرات الطويلة فى عالم النساء والعلاقات، أضفى إلى الفيلم سحرا خاصا فى الكوميديا، جنبا إلى جنب مع الراحل عبد المنعم إبراهيم بشحصية "محروس"، الذى برع فى التقليد داخل أحداث الفيلم.

تشيستر يقف بين حبيبته ووالدهاسميحة تعارض والدها فى حبها لحسين

الفيلم من إخراج فطين عبد الوهاب، وهو المخرج الذى تميز فى إخراج الأفلام السينمائية الكوميدية، سواء لأبطال كوميديين أو فنانين آخرين، وهو من إنتاج عام 1960، سيناريو وحوار على الزرقانى ومحمد أبو يوسف.

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ورغم النجاح الكبير لهذا العمل، وتخليدا كواحد من أفضل أفلام السينما المصرية، إلا أن قصته مأخوذة من فيلم أمريكى يحمل اسم The Whole Town's Talking، أى "المدينة بأكملها تتحدث"

هندتشارك فى اللعبة لتضايق خطيبها

تشيستر يثير غيظ غريمه

وتدور أحداث الفيلم الأمريكى فى عام 1919، تم تسريح تشيستر بينى، وهو من قدامى المحاربين الجريحين فى الحرب العالمية الأولى، من الجيش الأمريكى فى لوس أنجلوس، وعاد إلى مسقط رأسه، وهناك يتم تكريمه من قبل صاحب العمل قبل الحرب، جورج سيمونز، الذى يأمل فى إقامة قصة حب بين ابنته إثيل وتشيستر.

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ومع ذلك، لأسباب اجتماعية، فإن موقف تشيستر ضعيف وخبرته قليلة، فيصنع له جورج ماضى عاطفى، يزج فيه باسم ريتا رالتى، صانعة الأفلام، وتسير الأمور كما خطط لها جورج، وتميل ابنته لتشيسر، ولكن تحدث مفاجئة كبرى بوصول ريتا رالتى وزوجها للمدينة للترويج لفيلمها الأخير.

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الفكرة نفسها يتم تنفيذها في فيلم إشاعة حب، ولكن باختلافات بسيطة، فحسين هو ابن عم سميحة، يعمل مع عمه عبد القادر، وهو شخص ملتزم إلى أبعد الحدود، ليس له علاقات نسائية ورغم ذلك يحب سميحة ابنة عمه، التى يعجبها شخص آخر، فيصنع عبد القادر لإبن شقيقه حسين ماضيا كى يلقى إعجاب سميحة، ويوهم الجميع أن ابن شقيقه على علاقة بهند رستم، وعندما يميل قلب سميحة لحسين، تحدث مفاجئة وتأتى هند رستم وخطيبها لبورسعيد لإحياء حفل أضواء المدينة، ويتحدث ما لا يحمد عقباه.

قبلة حسين لحماتهقبلة لتشيستر

فيلم إشاعة حب بطولة عمر الشريف وسعاد حسنى ويوسف وهبى وعبد المنعم إبراهيم وجمال رمسيس واحسان شريد ووداد حمدى

ورجاء الجداوى وعادل هيكل وهند رستم.