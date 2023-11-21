-->

Tuesday, 21 November 2023 01:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


القائمة الكاملة لجوائز الـ International Emmy Awards فى دورته الـ 51

11/21/2023 4:33:03 AM
(MENAFN- Youm7) تم تكريم الأفضل في التلفزيون العالمي بنيويورك منذ ساعات في حفل توزيع جوائز International Emmy Awards لعام 2023، في دورتها الـ 51،
وجاء المرشحون الـ56 لجوائز هذا العام من 20 دولة عبر ست قارات، وحصلت Netflix على اثنتين من أفضل الأفلام الكوميدية المرشحة لمسلسلها البريطاني Derry Girls وVir Das: Landing، وهو عرض ارتجالي خاص يقدمه أحد أفضل الكوميديين في الهند، Vir Das، وكلاهما تقاسما جوائز أفضل مسلسل كوميدي.


International Emmy Awards


وهذه القائمة الكاملة لـ جوائز
International Emmy Awards في دورتها الـ 51

أفضل ممثلة: كارلا سوزا في La Caida (Dive)

أفضل ممثل: مارتن فريمان في فيلم The Responder

أفضل فيلم كوميدي: Vir Das عن Vir Das: Landing and ، والموسم الثالث من
Derry Girls

أفضل فيلم تلفزيوني/مسلسل قصير: La Caida [Dive]

أفضل ترفيه غير مكتوب: A Ponte - The Bridge Brasil

أفضل مسلسل قصير: Des Gens Bien Ordinaires [A Very Ordinary World]

أفضل واقعي وترفيهي للأطفال: Built To Survive

أفضل فيلم وثائقي: Mariupol: The People's Story

أفضل فيلم وثائقي رياضي: Harley and Katya

أفضل برمجة فنية: Buffy Sainte-Marie: Carry It On

أفضل Telenovela: Yargi [Family Secrets]

أفضل رسوم متحركة للأطفال: The Smeds and The Smoos









MENAFN21112023000132011024ID1107463407

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث